CHP’li Öztrak’tan Bahçeli’ye sert yanıt

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “HDP’yi meşru organ görmek demek, PKK’yı muhatap almak demektir” diyen MHP lideri Bahçeli’ye yanıt verdi. Öztrak, “TBMM tüm meselelerin görüşülüp, tartışılacağı yegane adrestir” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “HDP’yi meşru organ görmek demek, PKK’yı muhatap almak demektir. CHP yönetimi siyasi ikbal ve istikbalinin çürük şifrelerini Kandil mağaralarının pespaye karanlığında bulmak üzere harekete geçmiştir” demişti. CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Bahçeli’ye cevaben açıklamada bulundu.

“TBMM, TÜM MESELELERİN GÖRÜŞÜLÜP, TARTIŞILACAĞI YEGANE ADRESTİR”

Öztrak, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

* Gazi Mustafa Kemal Atatürk “Ülkenin yazgısında tek yetki ve güç sahibi olan Büyük Millet Meclisi, bu ülkenin düzeni için, iç ve dış güvenliğini sağlamak ve korumak için en büyük güvencedir” diyor.

* Ve cümlesinin devamında “Büyük milli sorunlar şimdiye kadar ancak Büyük Millet Meclisi’nde çözümlendi. Gelecekte de yalnız oradan kesin önlemler sağlanabilecektir” diyerek, TBMM’ye olan güvenini açıkça gösteriyor.

* Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1 Kasım 1930 tarihinde yaptığı bu konuşma CHP’nin siyasetine yön veren temel anlayışı özetler. TBMM tüm meselelerin görüşülüp, tartışılacağı yegane adrestir.

“MİLLETİMİZ UNUTMADI”

* Milletimiz, Bahçeli’nin kendi koltuğunu korumak için ‘Öcalan, HDP’nin istismarına müdahale etmek, hatta önüne geçmek maksadıyla tarafsızlık çağrısı yapmıştır’ diyerek terörist başının sözcülüğüne soyunduğunu, terörist başına alkış tuttuğunu unutmadı.

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