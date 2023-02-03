CHP’li Öztrak’tan Bakan Nebati’ye enflasyon tepkisi

Sosyal medya hesabından çoklu paylaşım yapan Öztrak, hayat pahalılığı üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüklendi.

“BAZ ETKİSİNİ GİZLESE DE ENFLASYON MİLLETİMİZİ EZİYOR”

“2021 Eylülünde saçmaladılar” diyerek sözlerine başlayan Öztrak, “2022 Ocak’ta aylık enflasyon yüzde 11’in üzerine çıktı. Pahalılık azdı. Bu yıl enflasyon yüzde 6,65 oldu diye bayram ediyorlar. Oysa bu, geçen yıl hariç serideki en yüksek Ocak ayı enflasyonunun 3 katı. Baz etkisi gizlese de enflasyon milletimizi eziyor” ifadelerini kullandı.

“RAKİPLERİMİZ SURİNAM, SUDAN, ZİMBABVE…1

Ocak ayında yıllık enflasyonun; EN-AG’a göre yüzde 121, İTO’ya göre yüzde 80, TÜİK’e göre ise yüzde 58 olduğuna dikkat çeken Öztrak, açıklamasına şöyle devam etti:

“Ne kadar gizleseler de vatandaş gerçek enflasyonu biliyor, notlarını veriyor. Erdoğan: ‘Faizi %9’a düşürdük. Alansa benim alanım ekonomi… Neticesi ortada’ dedi. Evet, gerçekten de ortada: Türkiye hala dünyada; en yüksek tüketici enflasyonuna sahip 6, en yüksek üretici enflasyonuna sahip 3 ülkeden biri. Rakiplerimiz ise Surinam, Sudan, Zimbabve…

“HAYAT PAHALILIĞI VATANDAŞI EZİYOR”

Son bir yılda; pirinç yüzde 108, dana eti yüzde 93, süt yüzde 88, peynir – tereyağı yüzde 81, ekmek yüzde 66 zam görmüş. Bu da TÜİK marketlerinde… Su ve doğalgaz faturaları ise yüzde 100’ün üzerinde artmış. Hayat pahalılığı vatandaşı eziyor, Nebati Bakan ‘Zorlu dönem geride kaldı, önümüzdeki aylar çok daha iyi olacak’ diyor. Anlaşılan aylar önce yattığı uykudan kendisi hala uyanamamış. Milletin kabusu devam ediyor.”