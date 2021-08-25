CHP’li Öztrak’tan Erdoğan’a IMF tepkisi: Allah’ın bildiğini, kuldan niye saklıyorsunuz?

IMF’nin salgınla mücadelede ülkelere destek için verdiği rezervden Türkiye’ye 6,3 milyar dolar pay düştüğünü belirten CHP Sözcüsü Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Süreci tamamlanan işlemlerle, rezervimiz artacak” sözlerine dikkat çekerek, “Süreci tamamlanacak işlem de ne? IMF’nin size verdiği rezerv desteği değil mi? Allah’ın bildiğini, kuldan niye saklıyorsunuz?” dedi.

Sozcu.com.tr

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemini düzenlediği basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı.

“BEKA MESELESİ DEĞİL FİNANS MESELESİ”

Afganistan’daki gelişmelere ilişkin konuşan Öztrak, şunları söyledi:

* Erdoğan’ın Biden ile Brüksel’de yaptığı görüşmede, mali ve lojistik destek karşılığında Mehmetçiğimizi Kabil’deki havalimanına nöbetçi yazdırma pazarlığının ortaya çıkmasından sonra önemli gelişmeler yaşandı.

* 3 ayda düşer denen Kabil, 3 günde düştü. Havaalanı projesi de hayal oldu. Teşbihte hata olmaz; öküz öldü ortaklık bitti diye bir deyim vardır. Afganistan’da yönetim Taliban’a geçti ama Erdoğan hâlâ daha para için Mehmetçiğimizi feda etmekten çekinmeyeceğini gösteren birtakım hareketler içinde.

* Ölen öküzden 3 post nasıl çıkarırım diye bakıyor. Hâlâ Kabil Havalimanı’nda Mehmetçiğin durması için ısrar ediyor. Bu nasıl bir havalimanı sevdasıdır? Daha önce Taliban’a karşı korumak istediğiniz tesisi, şimdi de Taliban için mi koruyacaksınız?

* Bu şartlar altında Mehmetçiği Afganistan’da bırakmak hem hukuksuzdur, hem de askerimizi ateşe atmaktır. Askerlerimiz başlarına kötü bir şey gelmeden derhal ülkemize ve asli görevleri olan Türkiye Cumhuriyeti devletinin sınırlarını korumaya geri dönmelidir.

* Erdoğan’ın Afganistan’da askerlerimizi sürekli pazarlık masasına sürmesi, olayın sarayın küçük ortağının iddiasının aksine, bir beka meselesi olmadığını, aslında bir finans meselesi olduğunu artık açık seçik ortaya koyuyor. Beka meselesinin pazarlığı olmaz.

“YİNE ÜLKENİN PARLAK BEYİNLERİNİ KİBRİNE KURBAN ETMEKTEN ÇEKİNMEDİ”

Melih Bulu’nun yardımcısı Naci İnci’nin Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasıyla ilgili Öztrak, “Yine ‘Dediğim dedik, çaldığım düdük’ dedi, ülkenin parlak beyinlerini kibrine kurban etmekten çekinmedi. Aslında yaşanan süreç sadece Boğaziçi’ni sarayın kendine göre formatlama çabası değildir. Bu süreç, bilime, üniversite için demokrasiye yapılan bir saldırıdır” ifadelerini kullandı.

“SİZİ GİDİ KRİPTO IMF’CİLER”

Memurlara yapılan maaş zammı hakkında değerlendirmeleri paylaşan Öztrak, şöyle devam etti:

* Enflasyon bunları aşarsa ki hiç şüphe yok aşacak, aradaki fark enflasyon farkı olarak bunların üzerine eklenecek. Yani memurlar, enflasyon kadar maaş alacak. Refahtan pay alamayacak. Nasılsa saray ve şürekası refahtan paylarını 3-5 ballı maaşla bol bol alıyor.

* Memurlarımız endişe etmesin. İlk seçimden sonra 3600 göstergeyi vermek bize kısmet olacak. Grevsiz toplu sözleşme, Sarımsaksız mantı gibidir. Bir şeye benzemez. Çıkacak sonuç da ancak bu olur. Sendika, memura verilen sefalet zammından memnun. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı toplantıda, “Çalışma hayatı boyunca böyle zam görmediğini” söyledi.

* Sayın bakan… Türkiye de son yıllarda böyle enflasyon görmedi. Bakan diyor ki, “IMF Türkiye için 2022’de yüzde 9 enflasyon bekliyor, en yüksek tahmin 12,5… Biz de 12 verdik daha ne olsun…

* Sarayın bakanı, IMF’nin Haziran 2021 tarihli son Türkiye raporuna baksa, en yeni beklentinin yüzde 9 değil, yüzde 14 olduğunu görürdü. Ama iş düşük enflasyon tahmini çıkarmaya gelince, IMF’nin eski tahminlerine sarılmaktan çekinmeyen bir kadro işbaşında.

* Siz bu ülkenin memurundan yana mısınız? Yoksa IMF’den yana mısınız? Sizi gidi kripto IMF’ciler sizi. Dün de sarayın başı çıktı, “Memuru enflasyona ezdirmedik” dedi. İki yıllık toplam maaş artışı ve toplu sözleşme ikramiyesini toplayarak caka sattı. Bir kere siz hangi enflasyona göre konuşuyorsunuz? TÜİK’in enflasyonunu diyorsanız, Kusura bakmayın, ona sizden başka inanan kalmadı.

“IMF’DEN PARA ALIYORUZ DEMEKTEN Mİ UTANIYORSUNUZ?”

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) salgınla mücadelede ülkelere destek vermek için 650 milyar dolar büyüklüğünde bir rezerv desteğini, kotalarına oranla üye ülkelerinin kullanımına sunduğunu, Türkiye’ye buradan 6 milyar 300 milyon dolarlık bir pay düştüğünü belirten Öztrak, “Hatırlayacaksınız Erdoğan bir dönem, ‘IMF geldi, bizden 5 milyar dolar istedi’ diye hava atıyordu. Dün, IMF’nin verdiği 6 milyar 300 milyon dolar destekle caka satacak duruma düştü. Nereden nereye değil mi?” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Süreci tamamlanan işlemlerle, rezervimiz artacak” açıklamasına değinen Öztrak, şu ifadeleri kullandı:

* Süreci tamamlanacak işlem de ne? IMF’nin size verdiği rezerv desteği değil mi? Allah’ın bildiğini, kuldan niye saklıyorsunuz? Kimden korkup çekiniyorsunuz? Dün “Bizden para istediler” diye caka sattığınız IMF’den, bugün “para alıyoruz” demekten mi utanıyorsunuz?

* Milletin 128 milyar dolarını yok yere heba edip buharlaştırdınız. Utanmadınız. şimdi ekonomiyi, IMF’den gelen 6,3 milyar dolara muhtaç ettiğinizi saklıyorsunuz. Ekonomiyi IMF’den gelen paraya muhtaç eden Erdoğan, şimdi brüt rezervlerle hava atmaya kalkıyor.

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