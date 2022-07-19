CHP’li Öztunç: AKP, Turizm acentesi gibi

Antalya, Mersin, Muğla, Ordu, Afyonkarahisar, Hatay, İzmir, Kars, Trabzon gibi kentlerdeki 51 adet taşınmazın yerli ve yabancı yatırımcılara tahsis edilmesine tepki gösteren Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “Adeta elde avuçta ne varsa satın diye talimat almış gibi davranıyorlar. AKP ormanları arpalık olarak görmeye başladı. Acente gibi çalışıyorlar” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 18 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Taşınmazı Tahsis Duyurusu 2022/1” başlıklı ilanla kamu taşınmazların yatırımcılara tahsis edilmesi üzerine yazılı bir açıklamada bulundu.

“ACENTE GİBİ ÇALIŞIYORLAR”

Geçtiğimiz yıl Turizm Teşvik Yasasıyla ilgili değişikliklerde itiraz ettiklerini hatırlatan Öztunç:

“Geçtiğimiz yıl uyardık. Turizm Teşvik Kanunu Kültür ve Turizm Bakanlığı eli ile doğal, tarihi ve kültürel alanlar ve kamuya ait olan alanlar yatırımcılara tahsis edilmek suretiyle özelleştirilmesi anlamına geliyor dedik. Adeta elde avuçta ne varsa satın diye talimat almış gibi davranıyorlar. TBMM‘ye getirdikleri torba yasalar da bu amaca hizmet ediyor.

İlandaki 51 taşınmazdan 28’i orman statüsünde. AKP ormanları arpalık olarak görmeye başladı. Orman Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı fark etmiyor, her kurum yetkisini buradan kar ve çıkar elde etme amaçlı kullanıyor. Kurumları, bu alanları koruma görevleri de olduğundan bihaber hale dönüştürdüler. Acente gibi çalışıyorlar.”

TEŞVİK YASASININ SAKINCALARI

Öztunç, geçtiğimiz yıl Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasını öngören kanunla ilgili CHP Doğa Hakları olarak öne sürdükleri çekinceleri şöyle özetlemişti:

– Doğal alanlar, ormanlar, meralar turizm alanları olarak ilan edilebilecek, yapılaşmaya açılacak; mera, yaylak ve kışlaklar turizm yatırımcılarına tahsis edilecek.

– Kültür ve Turizm Bakanlığı eli ile doğal, tarihi ve kültürel alanlar ve kamuya ait olan alanlar yatırımcılara tahsis edilmek suretiyle özelleştirilecek.

– Cumhurbaşkanı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın doğal, tarihi ve kültürel alanlar üzerindeki yetkileri artırılacak, bu alanlar merkezi kararlar ile yönetilecek.

– AKP, yerel yönetimlere sahip olmadığı, çoğu CHP’li Büyükşehir Belediyeleri sınırlarındaki alanları, turizm bölgesi, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi isimler adı altında kendi himayesine alarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı aracılığıyla yönetecek, bu alanlardaki yatırımları gasp ederek “kendi yatırımcılarına” tahsis edecek

– Koylar ve Halka açık plajlar, mesire alanları özelleştirilecek. Yasa ile MUÇEV benzeri yapılar meşruluk kazandırıldı.