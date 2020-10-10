CHP’li Öztunç: Hatay maalesef birileri tarafından yakılıyor

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, yangın felaketinin yaşandığı Hatay’ı ziyaret etti.

CHP heyetinde Hatay milletvekilleri Suzan Şahin, İsmet Tokdemir, Mehmet Güzelmansur ve Serkan Topal da yer aldı. Heyet, Belen, İskenderun ve Arsuz’da yangının kontrol altına alındığı saatlerde incelemelerde bulundu.

İKİNCİ BÜYÜK YANGIN

İncelemelerin ardından açıklama yapan CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “Yangın kontrol altına alındı. Bir ayda Hatay’da 2. büyük yangın. Hatay maalesef birileri tarafından yakılıyor. Sorumluları bulunmalı” dedi.

GEÇEN AY ‘İHMAL VE KASIT VAR’ DEMİŞTİ

Geçtiğimiz ay gerçekleşen Hatay’daki bir başka büyük yangın için Öztunç, ‘yangında kasıt’ iddiasını dile getirmişti.

Öztunç, 5 gün süren yangında, bakanlık ve Orman Müdürlüğü’nün ilk müdahalesinde gecikme olduğunu ifade ederek, birçok noktada başlayan yangın bölgesinde, daha önce altın aramaları, sondajlar yapıldığına dikkat çekmiş, “Bu yangın iyi araştırılmalı. Hiç kimse buralarda başka hesaba girmesin. Bu yangın her ne sebeple çıkarıldıysa; o sorumlular mutlaka bulunmalıdır” demişti.

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