CHP’li Öztunç: İklim krizi ekonomik krizi tetikliyor, iktidar duyarsız

Bursa’da Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı 3. Belediyeler Buluşması’nda konuşan Doğa Hakları ve Çevre Politikalarından Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztünç, iklim krizinin gıda ve ekonomik krizi tetiklediğini belirterek merkezi idarenin yapması gerekenleri muhalefetin yaptığını söyledi ve “Maalesef hükümet, çevre konusunda çok duyarsız” dedi.

Halil ATAŞ

Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı 3. Belediyeler Buluşması, Nilüfer Belediyesi’nin ev sahipliğinde Bursa’da gerçekleşti. Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi’nde düzenlenen buluşmaya CHP Genel Başkan Yardımcıları, Bursa Milletvekilleri ve 7 CHP’li belediye başkanının katıldığı buluşmada başkanlar, deneyimlerini ve iklim eylem planlarını paylaştı.

“TÜRKİYE’DE İLK YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM KOOPERATİFİ’Nİ KURDUK”

Küresel bir sorun olan iklim krizi tehdidi giderek büyürken, CHP’li belediyeler bu sorunla mücadelede ortak bir eylem planı oluşturmak için harekete geçti. Ev sahibi olarak açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, iklim krizinin hayatın her alanını etkileyen bir konu olduğuna dikkat çekerek, Türkiye’de ilk kez bir belediye olarak Yenilenebilir Enerji Üretim Kooperatifi’ni kurduklarını söyledi.

“DÜNYA ÜLKELERİNDE ARTIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA TEMASI VAR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık da, dünya ülkelerinin büyüme stratejilerinde geleneksel anlayışın yanında artık sürdürülebilir kalkınma temasının olduğunun altını çizdi.

“NİLÜFER’DEKİ UYGULAMADAN SONRA ENERJİ KOOPERATİFLERİ DÜZENLEMESİ YAPTI”

Enerji ve Alt Yapı Projelerinden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Nilüfer Belediyesi’nin 2016 yılında Türkiye’deki ilk enerji kooperatifini kurma çalışmalarının içinde yer aldığını, bu uygulamadan sonra iktidarın, enerji kooperatifleriyle ilgili düzenleme ve değişiklik yaptığını söyledi.

“HÜKÜMET, ÇEVRE KONUSUNDA ÇOK DUYARSIZ”

Doğa Hakları ve Çevre Politikalarından Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztünç’da iklim krizinin gıda ve ekonomik krizi tetiklediğini belirterek merkezi idarenin yapması gerekenleri muhalefetin yaptığını söyledi ve “Maalesef hükümet, çevre konusunda çok duyarsız” ifadelerini kullandı.

“BUGÜN İKLİM KRİZİ ÇOK BÜYÜK DEĞİLSE, CHP’Lİ BELEDİYELER SAYESİNDE”

Yaşanılan konforun bedelinin ağır olduğuna dikkat çeken Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise, belediyelerin iklim ve eneri kriziyle ilgili yoğun bir çaba içinde olduklarını ifade etti. CHP’li belediyelerin merkezi iktidarın çözüm bulmadığı pek çok soruna el attığını söyleyen Torun, “Belediyelerimiz, geleceği planlıyorlar. CHP’li belediyeler tarımda, enerjide, çevrede varlar, yenilenebilir enerji konusunda, temiz enerjiyi üretebilmek için yoğun çaba içindeler. Bugün iklim krizi çok büyük değilse, CHP’li belediyeler sayesinde” şeklinde konuştu.

BELEDİYELER PROJELERİ PAYLAŞTI

Buluşmada yer alan Bodrum, Kadıköy, Karşıyaka, Nilüfer, Seyhan, Şişli ve Tepebaşı, belediye başkanları da şimdiye kadar iklim kriziyle mücadele için hayata geçirdikleri projeleri ve bundan sonra yapmayı planladıkları projeleri paylaştı.

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