CHP’li Öztunç: Kanal İstanbul, devlet değil bir Katar Projesi’dir

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Kanal İstanbul için, İstanbul Belediye Başkanı konuşmayacak da, kim konuşacak? Kanarya sevenler derneği başkanı mı konuşacak? Kanal İstanbul 2021 bütçesinde yok, 2020 bütçesinde de yoktu. MGK kararı da yok, TBMM’den alınmış bir karar da yok. O zaman nasıl devlet projesi oluyor? Katar devletinin projesi mi? Çünkü Katarlılarla yürüyorsunuz” dedi.

134 MİLYON TARIM ALANI

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir de Kanal İstanbul’un yapılacağı alanın tarım bölgesi olduğunu ve su kaynaklarının zarar göreceğine dikkat çekti. Özdemir, “134 milyon metrekare tarım alanı yok olacak. bu olacak iş değil” şeklinde konuştu.

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy ise Kanal İstanbul’un ‘rant’ için yapıldığını savundu.

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