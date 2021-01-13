CHP'li Öztunç'tan, fay hatları üzerindeki yerleşimlerde yapı stoklarının çıkarılması ve analizlerinin yapılması talebi

TBMM (AA) – CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Türkiye'de çok sayıda tehlikeli fay hattının bulunduğu belirterek, fay hatları üzerindeki tüm yerleşim birimlerinde yapı stoklarının çıkarılması ve analizlerinin yapılması gerektiğini söyledi.

Öztunç, partisinden bir grup milletvekiliyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, 30 milletvekilinden oluşan bir heyet kurduklarını ve Elazığ'da çeşitli incelemelerde bulunduklarını aktardı.

Elazığ'da üç gün kaldıklarını, depremden etkilenen bölgeleri ziyaret ettiklerini ve çeşitli temaslarda bulunduklarını anımsatan Öztunç, çalışmaların ardından kapsamlı bir rapor hazırladıklarını ve bunu parti yönetimine sunduklarını ifade etti.

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu vurgulayan Öztunç, "Dilimizde tüy bitti. Artık bunu kabul etmemiz gerekiyor. Türkiye çok sayıda fay hattının, tehlikeli fay hatlarının bulunduğu bir deprem ülkesi." dedi.

Depremler yaşandıktan sonra konuşulduğunu ve medyada yer bulduğunu ancak ondan sonraki süreçte yeni bir deprem olana kadar tekrar unutulduğunu kaydeden Öztunç, deprem öncesi, yaşandığı an ve sonrasına ilişkin artık gerekli adımların atılması gerektiğini dile getirdi.

Hükümeti uyaran Öztunç, "Artık depremle ilgili daha ciddi önlemleri mutlaka almanız gerekiyor. Depremin oluşumunu belki engelleyemeyebiliriz ama deprem sırasında ve sonrasında oluşacak can ve mal kayıplarını engelleme şansımız var. Deprem sonrasını iyileştirme şansımız var. Bunun için de hükümetin adımlar atması gerekiyor." diye konuştu.

Konuya ilişkin acilen bir bakanlık kurulması gerektiğini dile getiren Öztunç, "Bakanlığın yanı sıra bir an evvel Türkiye'de fay hatları üzerinde bulunan tüm yerleşim birimlerinde mutlak suretle yapı stokları çıkarılmalı, analizler yapılmalı. 1999 Deprem Yönetmeliği öncesi yapılan tüm binalar, kamu olsun özel olsun hepsi detaylı bir şekilde mutlaka incelenmeli ve bu süreçler şeffaf olarak yürütülmeli." ifadesini kullandı.

Öztunç, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un depremle ilgili çalışmaları bir an evvel toplumun huzuruna getirmesini istedi.

Depremin ardından Elazığ'da ikinci kışın yaşandığını hatırlatan Öztunç, insanların bir kısmının hala konteyner kentte yaşadığını ve sıkıntılarının olduğunu söyledi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise Elazığ'daki deprem sonrası vatandaşların mağduriyetlerinin hala devam ettiğini kaydetti.

Konuya ilişkin hazırladıkları rapora değinen Erol, "Bizim buradaki amacımız; eksikliklerin tespitiyle ilgili siyasi bir olumsuzluk yaratmak değil, eksikliklerin tespitiyle ilgili çözüm olabilmek. Mesele, vatandaşın mağduriyetini giderebilmek." dedi.

Türkiye'ye getirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin bir soru üzerine Öztunç, dünyada birçok ülkenin aşılamaya başladığını ancak Türkiye'de hala bir aşı meselesinin bulunduğunu ve bu sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini belirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı göreve davet eden Öztunç, "Akşamları çıkıp basın açıklaması yapmakla, tablo açıklamakla bakanlık olmaz. Artık aşı meselesini çözsünler." diye konuştu.