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12 Mayıs 2023
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CHP’li Polat: Devletin memurları boyun eğmeyin! 39 saat sonra gidiyorlar

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

CHP İzmir Milletvekili Polat, Twitter hesabında bugün bürokratlara ve memurlara seslendi. Polat, paylaşımına; “Ne yaptığınızı çok iyi biliyoruz. Sadece 39 saatiniz kaldı. Geliyor gelmekte olan” notunu düştü. Devlette çalışanların tehditlere boyun eğmemesi gerektiğini belirten İzmir milletvekili Mahir Polat, şunları söyledi:

“SİZİN NE YAPTIĞINIZI, KİMİ NE ŞEKİLDE TEHDİT ETTİĞİNİZİ BİLİYORUM”

“Devlette bugün elinde iktidarı bulunduran bürokratlara seslenmek istiyorum. Öncelikle İl Sağlık Müdürüne, İl Milli Eğitim Müdürüne ve devlet bürokrasisinde bulunan bilumum müdürlere seslenmek istiyorum. Sizin ne yaptığınızı, kimi ne şekilde tehdit ettiğinizi, kime, ne şekilde ekmek yediğini hatırlatmaya çalıştığınızı biliyorum. İçinizdeyiz. Çok değil 39 saat sonra bu iktidar gidiyor.

“DEVLETİN MEMURLARI, BUNLARIN SİZİ TEHDİT ETMELERİNE BOYUN EĞMEYİN”

İki elimiz yakanızda olacak. Hiçbir devlet memurunu, devlet çalışanını tehdit etmek sizin harcınız değil. Boyunuzu da kilonuzu da aşar. Ne yaptığınızı gayet yakından takip eden bir CHP, CHP siyasetçileri var. Dedim ya çok değil 39 saat sonra sizlerle görüşeceğiz. Devletin memurları, bunların sizi tehdit etmelerine boyun eğmeyin. Çok değil, 39 saat sonra gidiyorlar. Siz de rahat bir nefes alacaksınız. Rahat içerisinde, huzurlu çalışacaksınız.” (ANKA)

Alaturka Online
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