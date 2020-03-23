CHP’li Sağlar’dan vaka sayısı tepkisi: AKP başarı algısına oynuyor

CHP’li Kültür eski Bakanı Fikri Sağlar, corona virüsü konusunda alınan önlemlerde geç kalındığını, az sayıda test yapıldığını ve önlem altyapısı hazırlanmadığı için vatandaşın mağdur edildiğini savundu. Sağlar “Mevcut hastanelerin kapatılarak şehir hastaneleri modeline geçilmesinin hata olduğu da görüldü” dedi. Sağlar “Mersin Hastanesi’nde tanı kiti yok. 65 yaşındaki çiftçi tarlasına gidemiyor, ürünü çürüyecek, evine ekmek getirecek bir hizmet de yok, ne yiyip içecek. Geçen ay 10 liraya satılan bir kutu maske 200 lira olmuş, Ticaret Bakanlığı aksini söylese de denetim falan yok. Kinin bazlı ilaçlar da toplandı, ihtiyacı olan bulamıyor” dedi. Sağlar, şunları söyledi:

BU YETMEZ: Sağlık Bakanı her akşam virüs vakalarını sayı olarak açıklıyor. Bu yetmez, hangi şehirde, hangi mahallede vaka var onu açıklasınlar. Buna göre insanlar, kendini korumaya alır. Vaka sayısı üzerinden başarı algısına oynanıyor. Oysa dünyada en az test yapan biziz, bu nedenle de gerçek vaka bilinmiyor. Bir önlem paketi açıklanıyor, ne hikmetse içinde müteahhitler var, uçakta KDV indirimi var. ‘Evde oturun’ diyenler uçağa binmeyi, ev almayı teşvik ediyor.

84 TIP 105 İLAHİYAT: Bu ülkede 84 tıp fakültesi, 105 ilahiyat fakültesi var. İmam hatip lisesi sayısı 3 bin 394. Buna karşılık 302 fen lisemiz var. İmam sayısı, doktor sayısından fazla… Devlet anayasasında olmasına rağmen eğitim ve sağlık hizmetinden uzaklaştı. Her şey özelleşti. Şehir hastaneleri birileri para kazansın temeli üzerine kuruldu, devlet hastaneleri kapatıldı.