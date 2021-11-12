CHP Milletvekili Fikret Şahin, TBMM Genel Kurulunda Şehir Hastaneleri ve Isparta Şehir Hastanesindeki usülsüzlükleri gündeme getirdi. Meclis bir anda karıştı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #fikretşahin #şehirhastaneleri #meclis #yolsuzluk #akp #chp #akparti #cumhuriyethalkpartisi #haberler #haberizle #anahaber
Anasayfa Alaturka Online CHP’li Şahin ‘Yolsuzluğun’ ikinci perdesini ifşa etti! “Cumhuriyet tarihinin en uzun soygunu!”