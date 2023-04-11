CHP’li Salıcı, Sadullah Ergin eleştirilerine SÖZCÜ TV’de yanıt verdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı; SÖZCÜ Televizyonu’nda, Başkent Kulisleri programında, SÖZCÜ Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk ve SÖZCÜ Gazetesi Yazarı Deniz Zeyrek’in canlı yayın konuğu oldu.

Salıcı, CHP’nin 14 Mayıs seçimleri için Sadullah Ergin’i Ankara 1’inci bölgeden aday göstermesine ilişkin eleştirilere yanıt verdi, Ergin’in neden CHP listesinden aday gösterildiğini anlattı.

“GEREĞİNİ YERİNE GETİRMEYE ÇALIŞTIK”

Salıcı’nın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

* “Sayın Genel Başkan’ımız, ittifak partilerinin bir çatı altında girmesinin siyaseten de daha doğru olacağını, aynı zamanda da Türkiye’nin geniş kesimlerini kucaklayan bir siyaset ortaya koyacağını düşündü, ifade etti. Biz de bunun gereğini yerine getirmeye çalıştık.

“PARTİLERİN KENDİ VERMESİ GEREKEN BİR KARAR”

* Orada; ‘Saadet Partisi’nden şu arkadaş geliyor, DEVA Partisi’nden başka biri geliyor, Demokrat Parti’den şu isimler geliyor…’ Bunun tartışması bizim için doğru bir tartışma olmaz. Partilerin kendi vermeleri gereken bir karar.

“FİKİR ÜZERİNDEN GİDEN BİR SİYASET ORTAYA KOYUYORUZ”

* Bu meselelerde siyaseti isimler üzerinden giden, sadece isimlere endeksleyen bir siyaset haline getirirsek olayı kişilere bağlamış oluruz. Halbuki biz fikir üzerinden giden bir siyaset ortaya koyuyoruz.

“BU SİSTEM BİZİ BİR ARAYA GELMEYE ZORLUYOR”

* Biz birbirimize benzemeye çalışmıyoruz. Aynılaşmaya çalışmıyoruz. Farklılıklarımızı biliyoruz. Bu sistem bizi bir araya gelmeye zorluyor. Biz de bunu soğukkanlı bir şekilde yürütüyoruz.”