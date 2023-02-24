CHP’li Salıcı: Vatandaşlar ayakta kalmaya çalışıyor!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, deprem bölgesinde belediyeleriyle birlikte partisinin yürüttüğü çalışmaları inceledi. CHP’li belediyelerin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu belirten Salıcı şöyle konuştu:

– Örgütümüz de yaşadığı tüm acılara rağmen kendisini düşünmeyip vatandaşa yardım için çalışmaya devam ediyor. Örgütümüzle gurur duyuyoruz. İktidar temsilcilerinin ötekileştirme çabalarına rağmen yılmadan yardımların vatandaşlara ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz. Götürdüğümüz yardımların üzerine AFAD logosu bastılar. Sustuk. Çünkü amacımız acil olarak vatandaşların mağduriyetinin giderilmesiydi.

– ‘Deprem afeti siyaset üstüdür’ edebiyatı yapanlar yardımlar üzerinden siyaset yarışına girdiler. Bunların tamamını not ediyoruz. Enkazların üzerine kurulu altın varaklı koltuklarınız boşlukta sallanıyor. Çadır değil geçici konutların, konteynırların bir an önce getirilmesi gerekiyor.

– Bakanlar ‘Barınma sorununu çözdük’ diye açıklamalar yapıyorlar. Ama vatandaş sokakta. Vatandaş depremin üzerinden 18 gün geçmesine rağmen halen sokakta kendi imkanlarıyla ayakta kalmaya çalışıyor.