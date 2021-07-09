CHP’li Salıcı’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine yanıt

Doğu Masası’nın bir süredir yürüttüğü çalışmalar sonucu partiye katılanlara Hakkari’de, rozet takma töreni düzenlendi. Törene, CHP’nin örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Adana Milletvekili Orhan Sümer ile Parti Meclisi Üyeleri Nevaf Bilek ve Devrim Barış Çelik de katıldı.

“KASIMPAŞA DEĞİL SARAYIN DELİKANLISI OLDU”

Partiye yeni katılan üyelere rozetlerini takan Salıcı, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

* Türkiye’nin yaşadığı sorunlar yani hepimizin yaşadığı sorunlar gerçekten ağır. Ortada 19 yıldan beri Türkiye’yi yöneten, son 3-4 yıldan beri de başkanlık sistemi üzerinden Türkiye’yi yöneten bir iktidar ve başkanlık sistemine yani tek adam rejimine geçildiğinden beri hiçbir şeyin iyi gitmediği bir ülkemiz var.

* 19 yıldan beri ülkeyi yönetiyorlar ve artık geldikleri gibi değiller. Geldiklerinde ne diyorlardı, ‘Yamalı ayakkabılarla geldik, biz milletin arasından geldik’ diyorlardı. Kendisi için “Kasımpaşa delikanlısı” diyorlardı değil mi? Şimdi Saray’ın delikanlısı oldu. Saraylarla yaşıyor ve size tepeden bakıyor.

“SARAY’DA BAŞKA HAYAT VAR”

* Türkiye önemli bir dönemeç noktasında. Bir tarafta Saray’da yaşayan hanedan var. Onlarla beraber olanlar, onlardan iş alanlar, aldığı işe bire beş katarak ihaleyi sonuçlandıranlar. Bir tarafta onlar var. Onların bir eli yağda bir eli balda.

* Ama öbür tarafta bizler varız. Bu ülkenin 83 milyon vatandaşıyız. İşsizlik var mı, yoksulluk var mı, hak etmediği halde hapise atılanlar, neden atıldığı belli olmayan insanlar var mı, var. Saray’dan bakınca bunlar görünmüyor.

* Çünka Saray’da başka bir hayat var. Türkiye onların gördüğü gibi bir ülke değil. Türkiye ağır sorunlar altında yaşayan, gençlerin artık gelecekten ümidini kesme noktasına geldiği bir ülke.

“İKTİDARI MHP YÖNLENDİRİYOR”

* Şu anda Türkiye’yi Cumhur İttifakı yönetiyor. Bir parçası Adalet ve Kalkınma Partisi öbür parçası Milliyetçi Hareket Partisi. Aslında Cumhur İttifakı’nı, yani iktidarı, yani Adalet ve Kalkınma Partisi’ni bildiğiniz MHP yönlendiriyor.

* Adalet ve Kalkınma Partisi kendi iddialarını bir yana bırakmış küçük ortağını üzmeden, kırmadan Türkiye’yi seçimlere kadar götürme derdinde. Aslında şu anda Türkiye’de MHP’nin sözü bir adım önde.

* İşin içinde bir de çeteler var, mafya var, her gün ortaya yayılan iddialar var. Bu iddialar için bir şey yapmaktan çekinen, Türkiye’de adaleti, huzuru ve geleceği doğru noktada tesis etmekten uzaklaşmış bir iktidar var.

“BİZ O PARAYI 83 MİLYON VATANDAŞIMIZ İÇİN HARCAYACAĞIZ”

* Türkiye zengin bir ülke. Kaynağı nereye aktaracağına doğru karar verirsen Türkiye zengin bir ülke. 3-5 müteahhite harcarsan o beşli çetenin sözcüsü olursun. Eğer 83 milyonu geçindirmek, kalkındırmak için kaynağı harcarsan o zaman halkın sözcüsü olursun.

* Biz o parayı 83 milyon vatandaşımız için harcayacağız. Bu ülkenin bütçesi de kaynakları da var. Bu ülke zengin bir ülke. Gelin bu zenginliği hep beraber adaletle bölüşelim. Gelin demokrasiyi kuralım o demokrasiyi beraber geliştirelim.

* O demokrasi hepimizin hayatını daha iyi bir noktaya getirecek bir demokrasi olsun. Türkiye’yi beraber yönetelim, beraber zenginleştirelim. Türkiye’yi hakça bir şekilde bölüşülen bir ülke haline getirelim. Sadece Türkiye’yi içinde değil dışında da gururla savunabileceğimiz bir ülke haline getirelim.

“ERDOĞAN SARAY’DAN TÜRKİYE’NİN GERÇEKLERİNİ GÖREMİYOR”

* Bugün Erdoğan Diyarbakır’da bize laf atmış. Biz buraya Doğu Masası kapsamında geldik. Cumhuriyet Halk Partisi bir Doğu Masası oluşturdu. Doğu Masası’nda Maraş’tan Ardahan’a kadar 24 il var. İçinde Parti Meclisi üyelerimiz, milletvekillerimiz, partinin farklı kademelerinde arkadaşlarımız var.

* Erdoğan dedi ki, “Cumhuriyet Halk Partisi ülkenin ve bölgenin gerçeklerinden habersiz. Doğu Masası neymiş, bir işlerin peşindelermiş”… Buraya geliyoruz, sizin açlığınızı, yoksulluğunuzu, esnafın, hayvancılıkla uğraşanların sıkıntısını, sınır ticaretinde yaşanan sıkıntıları biz görüyoruz. Elektrik sıkıntısını biz görüyoruz.

* Ortak sorunlar ya da bu bölgeye has sorunlar var. Biz bu sorunları görüyoruz. Biz bu sorunları görmüyorsak, Türkiye’nin sınır noktasındayız. Sivas’ın ötesine geçemez Cumhuriyet Halk Partisi diyenler, biz sınır noktasındayız. Daha arkası yok. Daha arkasına geçmek için pasaport lazım.

* Bugün Cumhuriyet Halk Partisi’ne Hakkari’de katılım oluyor mu? Daha nereye gidelim. Dün Cizre’de katılım oldu. Buradan Van ve Muş’a geçeceğiz. Muş’ta da katılım olacak. Bölge insanı Cumhuriyet Halk Partisi ile geleceğin iktidarını beraber kuruyor. Bu iktidar hepimizin iktidarı olacak. Geleceğin iktidarı olacak.

* Erdoğan bizi bölgenin gerçeklerinden habersizmişiz diye eleştiriyor. Erdoğan olduğu yerden yani Saray’dan Türkiye’nin gerçeklerini göremiyor. Sayın Erdoğan, gel Doğu Masası seni bir gezdirsin bölgede. Sen de Türkiye’nin gerçekleri ile yüzleş.

“SÖYLEDİKLERİNİN YALAN OLDUĞU ÇIKTI”

* Her 2 vatandaşımızdan biri Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden hizmet alıyor. Soruyoruz, memnun musunuz? Evet memnunuz diyorlar. İktidar bizim belediyelerimizin hizmet vermemesi için her şeyi yapıyor. Aş evi için bağışları topladılar.

* Askıda fatura uygulaması ile bir vatandaş bir başka vatandaşın faturasını ödüyor. Doğalgaz faturası ödüyor. Dayanışmadır bu. Kim kimin faturasını ödüyor bilmiyor. Birçok Cumhuriyet Halk Partisi li belediye sosyal yardım yapıyor.

* Cumhuriyet Halk Partili belediyeler gelirse size sosyal yardım yapmazlar keserler, o nedenle bizim partimize oy verin diyorlardı. Ne oldu? 2 yılda Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları şov yapmadan, kimseye gösterişte bulunmadan, bütçeleri azalmasına rağmen sosyal yardım yaptı. Söylediklerinin yalan olduğu ortaya çıktı mı, çıktı.

“NE DEMEK SENİN SEÇTİĞİN BELEDİYE BAŞKANINI TANIMAMAK”

* ‘Cumhuriyet Halk Partililer, sizin haklarınıza da müdahale eder’ diyorlardı. 2019 seçimlerinin sloganıydı, beka meselesi. ‘Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy verirseniz Türkiye uçuruma gider’ diyorlardı.

* 2 yıldan beri Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları yönetiyor. Türkiye’nin başına bir kötülük mü geldi! Ama Saray iktidarında iyiye giden hiçbir şey yok. Ne dış politika ne eğitim ne de sağlık, ekonomi iyi gidiyor.

* Adalet ve Kalkınma Partisi demek, senin seçtiğin belediye başkanlarını tanımamak, benim atadığım belediye başkanları yönetecek demek. Adalet ve Kalkınma Partisi kayyımları bu ülkenin başına bela etmek demek.

* Adalet ve Kalkınma Partisi siz bir seçim yaptınız ama, İstanbul seçimlerinde de oldu, 14 bin oyla olmaz demek. Bir daha seçime gitmek demek. Oyunun kurallarını değiştirip mızıkçılık yapmak demek.

* Ne oldu, gittik seçime, 800 bin fark oldu. Ben size teşekkür ediyorum. İstanbul seçimlerinde verdiğiniz destek için ben size teşekkür ediyorum.

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