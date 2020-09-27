CHP’li Sarıbal: AKP iktidarında ithal pamuğa 23 milyar dolar ödendi

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, pamuk hasadının başlaması ile birçok sektöre ham madde temin eden üreticilerin verilerini paylaştı.

“EN FAZLA PAMUK İTHALAT YAPAN ÜLKELER ARASINDA”

İktidarın tarım politikasını eleştiren Sarıbal, AKP döneminde 92 ülkeden pamuk ithalatı yapıldığını belirterek şunları söyledi;

*2003 yılında bugüne kadar 13,9 milyon ton pamuk ithalatına 23,2 milyar dolar ödeme yapıldı. AKP döneminde 92 ülkeden pamuk ithalatı yapıldı.

*Ağırlıklı olarak ABD 7 milyon ton, Yunanistan 2 milyon ton, Türkmenistan 1.1 milyon ton ve Brezilya’dan 0,9 milyon ton pamuk alındı. Bu süreçte pamuk ithalatı için ABD’ye 12 milyar, Yunanistan’a 3,4 milyar, Türkmenistan’a 1,8 milyar ve Brezilya’ya 1,7 milyar dolar ödeme yapıldı.

*Türkiye, AKP döneminde en fazla ithalat yapan ülkeler içinde hep ilk 5 içinde yer aldı. 2019 yılında ise dünyada en fazla pamuk ithal eden ülkeler sıralamasında 4’üncü sırada yer aldı. AKP’nin politikalarıyla her yıl yeni bir rekor kırmamız içten bile değil.

“PAMUK İTHALATI BU YIL 632 BİN TON”

AKP dönemide pamuk ekim alanlarının azaldığını açıklayan Sarıbal, sözlerini şöyle sürdürdü,

*AKP iktidarından önce 2002 yılında 7,2 milyon dekar alanda pamuk üretimi yapılırken, AKP döneminde bu oran yüzde 34 azalarak 2019 yılında 4,8 milyon dekara düştü.

*Lif pamuk üretimi 988 bin tondan, 174 bin ton azalarak 814 bin tona düştü. Bu yıl ise ekim alanının 4 milyon dekar, lif pamuk üretiminin 600-650 bin ton arasında olması bekleniyor. Buna karşın pamuk ithalatı bu yıl 632 bin ton oldu.

“5 İL DE 1 MİLYON DEKAR AZALIŞ VAR”

*Peki, bu duruma nasıl gelindi? Ülkemizde AKP öncesi pamuk tarımı yapılan il sayısı 28’den bugün 24’e düşmüş durumda. Bu 24 ilin 21’inde pamuk ekim alanları azalmıştır.

*En büyük azalış yüzde 96 Muğla, yüzde 94 Batman ve yüzde 94 Çanakkale illerimizde olmuştur. ‘Bu illerde ekiliş az olduğu için oran büyük olabilir’ diye düşünülebilir.

*O zaman ekiliş alanları bakımından incelediğimizde İzmir’de 248 bin dekar, Diyarbakır’da 233 bin dekar, Manisa’da 195 bin dekar, Aydın’da 195 bin dekar ve Hatay’da 176 bin dekar alan pamuk üretim alanından çıktı.

*Bu 5 ilimizde 1 milyon dekar üstü azalış meydana gelmiştir. İllerimiz pamuk üretiminde söz sahibi illerdir.

“AZALIŞ BU YIL DAHA DA YÜKSELECEK”

Ülkede pamuğun yüzde 61’i Güneydoğu Anadolu bölgesi, yüzde 21’i Akdeniz ve yüzde 19’u Ege bölgesinde ekilmekte olduğunu söyleyen Sarıbal, “Bu 3 bölgenin ekiliş alanları son 15 yılda Ege bölgesinde yüzde 47, Akdeniz’de yüzde 28 ve Güney Anadolu bölgesinde ise yüzde 11 azaldı. Üretimin azalışının daha az olmamasının nedeni birim alandan artan verimden kaynaklanmaktadır” diye konuştu.

“ÇİFTÇİ PAMUK ÜRETİMİNDEN UZAKLAŞIYOR”

CHP’li Sarıbal, çiftçilerin pamuk üretiminden uzaklaştığını belirterek şöyle devam etti:

*Bu bilgiler bize şunu gösteriyor; çiftçimiz pamuk üretiminden uzaklaşıyor. Tohum verimli olursa, çiftçi ektiği pamuğa çok iyi bakarsa ve mevsim iyi giderse, pamuk rekoltesi iyi oluyor, aksi durumda üretim düşüyor ve ithalat artıyor.

*Peki tüm bunlar olurken pamuk destekleniyor mu? Elbette hayır. Bütün girdiler yüzde 100’ün üzerinde artarken pamuk primi son 3 yıldır 80 kuruş. Oysa bu yıl pamuk priminin en az 1,5 TL olması gerekir.

*Peki, AKP bunları neden yapıyor? AKP üreteni, üretmeyi sevmiyor. İthal etmek kolay, buradan para kazanmak kolay. “Milli Tarım”, “Yerli ve Milli Tarım”, “En çok ben milliyim, en çok ben yerliyim” diyerek göz boyamaya çalışıyor ama çiftçimiz de halkımız da gerçeğin farkında.