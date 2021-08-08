CHP’li Sarıbal: Çiftçinin bankalara borcu 148 milyar lira

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, “Çiftçi son bir yılda bankalardan 27,2 milyar kredi kullandı. Haziran ayı itibariyle çiftçinin bankalara borcu tam 148 milyar lirayı buldu” dedi.

HALIL ATAŞ

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, gereken desteği alamayan, borç batağındaki çiftçinin kredi ile ayakta kalmaya çalıştığını söyledi. Sarıbal, kredilerle ayakta kalmaya çalışan çiftçinin biriken borçlar nedeniyle nefessiz kaldığını belirterek, “Çiftçi son bir yılda bankalardan 27,2 milyar kredi kullandı. Haziran ayı itibariyle çiftçinin bankalara borcu tam 148 milyar lirayı buldu. Çiftçi borç altında boğuluyor ama kendisine uzatılan bir yardım eli yok” ifadelerini kullandı.

“HAZİRAN AYINDA ÇİFTÇİ BORCU 148 MİLYAR”

Çiftçinin borç girdabı nedeniyle üretim yapamaz hale geldiğini ve kredilerle hayatta kalmaya çalıştığını kaydeden Sarıbal, şunları söyledi;

* Çiftçi borcu her yıl katlanarak artıyor. BDDK verilerine göre 2004 yılında çiftçimizin bankalara olan toplam borcu 5,1 milyar liraydı. Bu yılın Haziran ayında çiftçinin borcu bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,7, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,6 artarak 148 milyara ulaştı.

* Çiftçimizin son bir yılda 27,2 milyar lira kredi kullandığı anlaşılıyor. Yani çiftçi bankalardan kredi çekerek ayakta kalmaya çalışıyor. 2006 yılında bu hükümet döneminde çıkarılan Tarım Kanunun 21. Maddesine göre çiftçiye verilecek doğrudan destek miktarı GSYH’nin yüzde 1’den az olamaz. Ama çiftçiye verilen destekler hiçbir zaman bu oranı yakalamadı.

* Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten bugüne çiftçinin yasal olarak 121 milyar lira alacağı var. Şimdi bu 121 milyar çiftçiye ödense bile çiftçi içine girdiği bu borç girdabından kurtulamıyor.

“ÇİFTÇİ BİTMİŞ DEMEKTİR”

Borçları her yıl katlanan çiftçinin üretimden çıkmak zorunda bırakıldığını belirten CHP’li Sarıbal, “Özellikle aile çiftçiliği yapan küçük çiftçiler artan borçlar karşısında sosyal güvencesi olan BAĞ-KUR primini ödeyemez hale geliyor, tarlasını, bağını bahçesini satıp üretimden çıkıyor. 2002 yılından bugüne 35 milyon dönüm tarım alanı üretimden çıktı” dedi.

“27,2 MİLYAR LİRA KREDİ KULLANDI”

“Düşünün son bir yılda çiftçi toplam 22 milyar lira destek alırken, onun çok üzerinde 27,2 milyar lira kredi kullanıyor” diyen Sarıbal, sözlerini şöyle tamamladı:

* Bu yıl bu desteği 24 milyara çıkaracaklarını söylediler ama daha destekler çiftçinin eline geçmeden, sadece mazota getirilen zam ile 2 milyar lira çiftçiden geri alındı. Sadece bu da değil.

* Tarımsal girdi teminine destek amacıyla verilen tarımsal destekler çiftçilere zamanında ödenmiyor. Girdilerin hepsi ithal olduğu için de döviz kuruna bağlı olarak neredeyse her hafta zam görüyorlar.

* Dolayısıyla da destekler çiftçinin eline geçene kadar erimiş oluyor. Kısacası ülkenin çiftçisi kendisine verilen desteğin çok üzerinde borçlanıyorsa, yeni kredi çekerek borçlarını döndürebiliyor ve her yıl borçları katlanarak artıyorsa, tarım bitmiş demektir.

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