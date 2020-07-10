CHP'li Sarıbal, Manisa'da dolu ve fırtına nedeniyle zarar gören bağları inceledi

MANİSA (AA) – CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dolu ve fırtına nedeniyle zarar gören üzüm bağlarında incelemelerde bulundu.

Partisinin Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen ile ilçeye gelen Sarıbal, ilçe başkanlığında yaptığı açıklamada parti olarak her zaman çiftçilerin yanında olduklarını söyledi.

Çiftçilerin kalkınması için yeni tarım politikaları hazırladıklarını kaydeden Sarıbal, şöyle konuştu:

"Bu programda çiftçilerimizin kalkınmasını hedefliyoruz. Çiftçilerimiz refah içerisinde olacaklar. Çocuklarını rahatlıkla okutacaklar. Türkiye'nin afetlerden zarar gören bölgelerini dolaşarak raporlar hazırlamaktayız. Bu raporların sonuçlarını Meclise taşıyacağız. Çiftçi borçlarını erteleme yerine yapılandırma yapılmalıdır. Çiftçi o zaman rahat edecek."

Sarıbal ve beraberindekiler daha sonra Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen'i ziyaret etti ve Ahmetağa Mahallesi'nde fırtına ve doludan zarar gören üzüm bağlarını dolaştı.