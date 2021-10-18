CHP’li Sarıbal: Sofralık zeytinde prim en az 1 lira olmalı

‘Siyah altın’ zeytinde hasat dönemi başladı. Üretici zeytinde hala alım fiyatlarının açıklanmasını bekliyor. “Sofralık zeytinde prim en az 1 lira olmalı” diyen CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, “Marmarabirlik, bu yıl fiyatı açıklarken ülkemizde hasat edilen zeytinin yüzde 60’ını oluşturan 250-300 baremdeki zeytin için üreticiyi kar ettirir bir fiyat belirlemelidir” ifadelerini kullandı.

Halil ATAŞ

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, zeytin üreticisinin sorunlarını dinleyen CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, “Zeytin hasadı başladı. Marmarabirlik üreticiyi koruyan bir alım fiyatını bir an önce açıklamalı ve alımlara başlamalıdır” dedi.

“SERBEST PİYASANIN İNSAFINA TERK EDİLMEMELİ”

Orhangazi Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Remzi Bayram ile görüşmesinde zeytin üreticilerinin sorunlarını ve beklentilerini aktaran Sarıbal, yeni sezona ilişkin görüşlerini şöyle paylaştı:

* Yeni sezonda zeytin üreticileri serbest piyasanın insafına terk edilmemesi gerek. Ülkemizde tarımsal girdiler mazot, gübre, ilaç, tohum, yem gibi önemli girdilerin hemen hepsi ithal olduğu için döviz kurundaki her artış tarımsal girdi fiyatlarını da yukarı çekiyor.

* Çiftçiler de artan girdi maliyetleri, özellikle gübre ilaç ve mazot fiyatları sonrası üretim yapamaz hale geldiler. Girdi maliyetlerine karşı siyasal iktidarın çiftçiyi koruyacak önlemlerin mutlaka alınması gerekiyor.

“PRİM MİKTARI 1 LİRA OLMALI”

“Sofralık zeytinde prim en az 1 lira olmalı” diyen CHP’li Sarıbal şöyle devam etti:

*Bursa zeytin üretiminde önemli bir yere sahip. Orhangazi’de de çok sayıda üretici var. Hasat dönemi geldiği halde hala alım fiyatı açıklanmış değil. Zeytin fiyatlarının, özellikle zeytin alımını en yüksek düzeyde yapan ve çiftçinin kuruluşu olan Marmarabirlik tarafından hemen açıklanması ve alımlara başlaması çok önemli. Marmarabirlik alımlara başlamalı ve üreticiyi piyasanın ve özel sektörün insafına terk etmemeli.

*Ülkenin ve bölgenin önemli zeytin alım kooperatifi olan Marmarabirlik, bu yıl fiyatı açıklarken ülkemizde hasat edilen zeytinin yüzde 60’nı oluşturan 250-300 baremdeki zeytin için üreticiyi kar ettirir bir fiyat belirlemelidir.

*Sofralık zeytine verilecek olan kilo başına 15 kuruşluk prim, artan maliyetler için yeterli değildir. Üreticiler bu prim miktarının en az 1 lira olmasını, haklı olarak talep etmektedirler.

“MARMARABİRLİK ALIM FİYATI HESAPLAMAKTA ZORLUK ÇEKİYOR”

Marmarabirlik’in artan döviz kuru ve yüksek faiz nedeniyle bu yıl zeytin alım fiyatını hesaplamakta zorluk çektiğini belirten Sarıbal, “Bu nedenle de Marmarabirlik alım fiyatını belirleyemiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Marmarabirlik için gerekirse Ziraat Bankası üzerinden ucuz kredi temin etmeli ve primleri de arttırarak kooperatifin elini kolaylaştırmalıdır” ifadelerini kullandı.

“YÜKSEK KÂRDA EK ÖDEME YAPMALI”

Sarıbal, “Marmarabirlik, üreticiyi korumak için sattığı ürünlerden yüksek kar elde ettiği taktirde, alım fiyatlarına ek olarak çiftçilere ödeme yapacağını açıklamalıdır. Hem Marmarabirlik’i hem çiftçiyi koruyacak altyapı oluşturulmalıdır” şeklinde konuştu.

İlginizi Çekebilir Bin 204 yaşındaki anıt ağaçtan zeytin hasadı