CHP’li Seçer: Algı yönetimlerine belediyemizin alet edilmesine izin vermeyeceğiz

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Vahap Seçer, bazı çevreler tarafından Mersin’deki terör saldırısıyla belediyenin ilişkilendirilmesine tepki gösterdi. Seçer, “Genel seçimler yaklaşırken Türkiye’de yaratılmak istenen siyasete ilişkin algı yönetimlerine Mersin’in ve belediyemizin alet edilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Ali Ekber ŞEN

CHP‘li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bazı çevreler tarafından Mersin’de yaşanan terör saldırısıyla ilgili Mersin Belediyesi’nin ilişkilendirilmesine tepki gösterdi.

Videolu bir açıklama yapan CHP’li Seçer, konuşmasına, “Kentimizde meydana gelen terör saldırısında şehit olan polisimize Allah’tan rahmet, yaralı polisimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Terör saldırısını, destekleyenleri ve medet umanları bir kez daha lanetliyorum” diyerek başladı.

“İTİBAR SUİKASTLARI SAHNELENMEKTEDİR”

Mersin Büyükşehir Belediyesinin yasalar çerçevesinde, adli sicil kaydı temiz, İçişleri Bakanlığı‘nın sorumluluğunda olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında istihdam edilen 11 bin çalışanıyla Mersin halkına hizmet verdiğini kaydeden Seçer, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Bir süredir malum çevreler tarafından, belediyemizle terör örgütleri arasında bağ kurmaya yönelik; iftiralar, çeşitli senaryolar ve karalama kampanyaları ile bilinçli ve ısrarlı bir algı operasyonu sürdürülmektedir.

*Hukuk ile bağdaşmayacak yöntemlerle devletimizin kurumları eliyle belediyemiz çalışanlarına yönelik operasyonlar yapılmakta, hem çalışanlarımıza hem de belediyemize yönelik itibar suikastları sahnelenmektedir.

*Mersin’deki terör saldırısının hemen ardından yapılan operasyonlarda, biri daire başkanı olmak üzere çalışanlarımız da devletin resmi televizyon kanalının kameraları eşliğinde gözaltına alınmış, görüntüler bazı medya organlarına servis edilerek sanki terör eylemiyle belediyemizin ilişkisi olduğu algısı yaratılmak istenmiştir.

“BAŞKA SORUŞTURMA KAPSAMINDA TUTUKLANDI”

Basın Yayın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş’in terör saldırısıyla ilgisi olmayan başka bir soruşturma kapsamında tutuklandığını kaydeden Seçer, daha sonra şunları söyledi:

*Bu yaşananların belediyemizi ve belediye çalışanlarını kentimizde gerçekleşen terör saldırısıyla ilişkilendirme gayreti olduğu apaçık ortadadır. Bunu kesinlikle reddediyoruz. Genel seçimler yaklaşırken Türkiye’de yaratılmak istenen siyasete ilişkin algı yönetimlerine Mersin’in ve belediyemizin alet edilmesine izin vermeyeceğiz.

*Belediyemizin hizmetleri kaynakları israf etmeden, ayrımcılık yapmadan, kaliteli ve etkin, bütün engellemelere rağmen hız kesmeden devam edecektir. Bu süreçte, siyasi iradenin gücünü kullanarak, devletimizin kurumlarını “korkutma aracı” ve “iktidarın sopası” haline getirmek isteyenlerin tüm çabalarına rağmen belediyemiz hakkını, hukukunu ve saygınlığını koruyacaktır. Yürekten inanıyorum ki, Mersinliler Mersin’e sahip çıkacaktır.

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