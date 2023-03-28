CHP’li Seçer’den Erdoğan’a ‘Adıyaman’ yanıtı: 50 gündür oradayız

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “CHP’li 11 Büyükşehir Belediyesi acaba Adıyaman’a ulaştı mı?” şeklindeki açıklamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin CHP yönetimi tarafından yapılan yönlendirmeye göre, Adıyaman’da koordinatör belediye olduğunu ifade eden Vahap Seçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanlış bilgi aktarıldığının altını çizdi.

Seçer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Cumhurbaşkanı, ‘CHP’li 11 Büyükşehir Belediyesi acaba Adıyaman’a ulaştı mı?’ diye sordu. Kim, nasıl bilgi ulaştırıyor bilmiyorum. Adıyaman’da partimizin görevlendirdiği koordinatör belediyeyiz ve oraya ilk ulaşan arama kurtarma ekiplerinden biri de bizimkilerdi. 50 gündür sadece Adıyaman’a değil, deprem bölgesinin tamamına devletin tüm kurumlarıyla iş birliği halinde destek veriyoruz. Mübarek Ramazan’da hak yemek günah değil mi?”

670 AİLE İÇİN KONTEYNER KENT İNŞA EDİLİYOR

Adıyaman’da inşa ettikleri konteyner kentin ailelere teslim edilmek üzere olduğunu kaydeden Seçer, “Koordinatörlüğümüzde, belediyelerimiz ve bazı kurumların iş birliği ile gerçekleşen, 80 bin metrekare alan üzerinde yaptığımız; 670 konteyner, sahra hastanesi, kreş, okuma salonu, çocuk oyun ve spor alanları, çamaşırhaneden oluşan konteyner kent inşaatının altyapı çalışmalarını tamamladık. Üstyapı çalışmalarımız da süratle devam ediyor. Konteynerler; su ısıtıcısından elektrikli peteğe, karyoladan her türlü mefruşatına kadar tam teşekküllü. Yaralarımızı hep birlikte saracağız” ifadelerini kullandı.