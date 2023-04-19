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19 Nisan 2023
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CHP’li Seçer’den sandık çağrısı  

Alaturka Online
Alaturka Online


Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sosyal medya hesaplarından bir video paylaşarak seçim güvenliği uyarısında bulundu, vatandaşları Türkiye Gönüllülerine katılmaya çağırdı.

“Demokrasi tarihimizin en önemli seçimine gidiyoruz. Özlemini duyduğumuz demokratik, adil, refahın hakça bölüşüldüğü Türkiye’ye kavuşmanın ilk adımını bu seçimde atacağız” diyen Seçer, şu ifadeleri kullandı:

“MİLLETİN OYLARININ GASP EDİLMEMESİ İÇİN…”

“Adil bir seçim olmasının en önemli şartı sandık güvenliğinin sağlanmasıdır. Millet iradesinin sandığa girdiği şekliyle çıkmasını sağlamak hepimizin ortak görevidir. Adil ve demokratik bir seçimin gerçekleşmesi, milletin oylarının gasp edilmemesi için oylarımıza sahip çıkalım. Sizler de Türkiye Gönüllülerine katılarak bu sürece katkı verebilirsiniz. Sana söz özlemini duyduğumuz Türkiye’ye hep birlikte kavuşacağız.”

 

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