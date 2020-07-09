CHP’li Sera Kadıgil’den TBMM Adalet Komisyonu’nda AKP’lilere çok sert sözler!

TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülen Avukatlık Kanunu ve baroların yapısında değişiklik öngören kanun teklifi görüşmelerinin 12. maddesi üzerine söz alan CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, çoklu baro projesinin 2013 yılında FETÖcüler tarafından sunulduğunu belirtti. AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın FETÖcü kumpaslarının avukatı olduğunu söyleyen Kadıgil, “Tek bildiğim biz Ergenekon’da, Balyoz’da, paralel devlet yapılanması kumpaslarında avukatlık yaparken bizim karşımızda FETÖ’nün yanında müdahil avukat olan, şerefli subaylar müebbet hapse çarptırılırken çayını içip gülümseyen bir meslektaşım tarafından sunuluyor” dedi.

“Feyzioğlu, neden çoklu baro zararlarını anlatmıyor”

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Fevzioğlu’nun çoklu baroya karşı olduğunu açıklamasına rağmen komisyona neden gelmediğini soran Kadıgil “Neden gelip çoklu baronun zararlarını kendisi anlatmıyor da temsilci gönderiyor anlamadım” dedi.

“23 Nisan’da heveslerini alırlar”

Kadıgil, “Yıllardır barolarda varlık gösteremeyen yandaşlarınıza bir koltuk bulmak bu kadar kıymetliyse meslek birliğimizle uğraşmak mecburiyetinde değilsiniz. Kapıda beklettiğiniz seçilmiş başkanlardan rica ederiz her 23 Nisan’da bir yandaşı oturtur koltuğuna, onlar da yazık heveslerini almış olurlar” diye konuştu.