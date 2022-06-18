CHP’li Sertel’den Halkbank’a zor sorular

CHP’li Atila Sertel, Halkbank’a hangi gazete ve televizyonlara reklam verdiğini sordu, Halkbank ‘ticari sır’ dedi.

Cem YILDIRIM/ANKARA

Halkbank reklam verdiği TV ve gazeteleri, “Sır” diyerek gizledi. CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, Halkbank’ın ilan ve reklam verdiği gazete ve TV’lerin hangileri olduğunu sordu.

Banka yönetiminden gelen cevapta “Bankacılık Sırrı” denilerek bu bilgi açıklanmadı.

Sertel, bankanın ilan ve reklamlara 2019 yılında 191 milyon 412 bin TL, 2020 yılında 242 milyon 882 bin TL ödendiğini bildirdi.

Sertel Halkbank’ın bilanço ve hesaplarının görüşüldüğü KİT Komisyonunda ‘’Herkesin görüp izlediği reklamlar nasıl sır olabilir? Halkbank tıpkı diğer kamu bankaları gibi bütün yandaş kanallara, yandaş gazetelere reklam veriyor ama en çok satanlara, en çok izlenenlere reklam vermiyor. Banka yönetimin eşitlik, adalet, hukuk içinde davranması lazım” dedi ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’a hitaben şunları söyledi:

“SÖZCÜ VAR MI ?”

*Siz Banka olarak hangi gazetelere, hangi televizyonlara reklam veriyorsunuz? Mesela en çok satan gazete SÖZCÜ var mı aralarında?

*En çok izlenen FOX TV, Halk TV, KRT, Tele1 var mı? Sır diye cevap vermiyorsunuz. Halk Bankası en çok satan en çok izlenen gazete ve televizyonları takip edenlerin müşterisi olmasını istemiyor mu?

*En çok SÖZCÜ satıyor, siz SÖZCÜ okurlarından mudi aramıyor musunuz?

*Yandaş medyaya yüklenmişsiniz. Halk Bankasından milyonlarca lira değişik TV ve gazetelere gidiyor. Bankanın kasasından 2021 yılı ve 2022 yılında reklam için ne kadar para harcandı? Hangi gazetelere ilan verildi?

*Bu gazetelerin isimleri, verilen ilanların sütun, santim ölçüleri nedir? En çok ilan ve reklam verilen gazete ve TV’ler hangileri?

*2022 reklam planlamasında Halk TV, KRT TV, Tele1, TV5, Flash Haber, FOX TV gibi kanallar ile SÖZCÜ, Cumhuriyet, Evrensel, Yeniçağ, Karar, BirGün gibi gazeteler var mı ?’

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