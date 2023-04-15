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15 Nisan 2023
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CHP’li Seyit Torun’dan Bakan Kurum’a sert yanıt

Alaturka Online
Alaturka Online

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un CHP’ye ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sözlerine tepki gösterdi.

İstanbul’dan AKP milletvekili adayı olarak gösterilen Kurum, partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışında Kılıçdaroğlu’na ve CHP’li belediyelere yönelik şunları söyledi:

* “Bedava konut dağıtacakmış. Niye dağıtmıyorsun? Elinden tutan mı var? Kendisi İzmir Milletvekili. Biz gittik güzel İzmir’imizde, konutlarımızı söz verdiğimiz gibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Sokak sokak, mahalle mahalle İzmir’in dönüşümünü yaptık. Belediye kendilerinde değil miydi? Yapsalardı.

* İşte Ankara. İşte İstanbul. Bu kadar belediyeniz var. Deseydiniz ki, ‘Arkadaş 11 ilde, 14 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bir afet yaşadık. Asrın afetini yaşadık. Belediyelerinize talimat verin. Gidin deyin ki ‘Bedava konut yapın, dağıtın.’ Yapamazlar.”

“BELEDİYELERLE REKABET EDECEK KADAR ACİZ DURUMDASINIZ”

Seyit Torun, Kurum’un sözlerine Twitter hesabında verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

“Bu iktidar ibretlik vakadır! 21 yıldır iktidarsınız, deprem vergilerini iç ettiniz. 8 imar affı çıkarıp vatandaşı enkazda bıraktınız. Deprem konutlarını parayla satıyorsunuz ama hiç sıkılmadan muhalefete, ‘bedava konut dağıtın’ diyorsunuz. Peki siz ne iş yapıyorsunuz?

* İktidar imkanlarını belediyelerle yarıştıracak kadar, belediyelerle rekabet edecek kadar aciz durumdasınız. Ama sözümüzdür. 14 Mayıs’ta iktidar olacağız. Ve tüm deprem konutlarını tek kuruş almadan vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.” ANKA

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