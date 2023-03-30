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30 Mart 2023
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CHP’li Süllü: Kadınların kazanılmış hakları pazarlık konusu yapılıyor

Alaturka Online
Alaturka Online

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun CHP’li üyeleriyle birlikte Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “seçimi kaybedeceğini anlayarak kadın hakları üzerinden oy devşirme derdine düştüğünü” savundu.

“NEFRET SÖYLEMİ KULLANMAKTAN HİÇ ÇEKİNMEDİLER”

Kadınların politik malzeme yapılmaya çalışıldığını iddia eden Süllü, “AKP, iktidarda bulunduğu 21 yıllık süreçte kendi tabanını bir arada tutmak için kadın hakları, kadın bedeni, kadın giyimi üzerinden ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı anlayışla çoğu zaman da nefret söylemini kullanmaktan hiçbir zaman çekinmedi.” ifadelerini kullandı.

“AKP’nin kadınların kazanılmış haklarını pazarlık konusu yaptığını” ileri süren Süllü, “Seçimi kaybedeceklerini anlayınca kadınların kazanımı diye savundukları 6284’ten vazgeçmekte hiçbir sakınca görmediler.” görüşünü paylaştı.

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin de düzenlediği basın toplantısında, Hatay’da belediyelerin kurduğu çadırların kaldırılarak yerine AFAD çadırlarının kurulmaya çalışıldığını iddia etti.

Bu uygulamanın sebebini öğrenmek için Hatay’da yetkili valiyi aradığını “Daha güvenli çadırlar vereceğiz” yanıtını aldığını belirten Şahin, “Bugüne kadar bu çadırları neden vermediniz?” diye sorduğunu aktardı.

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