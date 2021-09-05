CHP’li Tanal’dan dikkat çeken iddia: Vatandaşlar haberleri olmadan AKP üyesi yapılıyor

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa’da vatandaşların izni ve rızası olmadan AKP üyesi yapıldığına dair şikayetler aldıklarını belirterek, “Önüne geleni, iş için CV’sini bırakanı, kimlik bilgilerine ulaşılanı üye olarak kaydedebilirler. Uyanık olalım, belli aralıklarla E-Devlet’ten parti üyeliğini sorgulayalım” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa’da vatandaşların haberleri olmadan AKP üyesi yapıldığına dair şikayetler aldıklarını söyledi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi, siyasi partilere üye olmaları yasak olan devlet memurlarının dahi AKP’ye üye olarak kaydedildiğini öne süren Tanal, “E-Devlet üzerinden yapılan sorgulamada durumu fark eden hemşerilerim, bizlere ulaşıyor. İzni ve rızası olmadan AKP’li yapıldığını fark edenler, üyeliklerini siliyor” dedi.

AKP’ye üye yapıldığını fark etmeyen vatandaşların da olabileceğini belirten Tanal, vatandaşlardan E-Devlet’e girip kontrol etmeleri ve habersiz olarak üye yapılmaları durumunda üyeliklerini iptal etmeleri çağrısında bulundu.

“İŞ İÇİN CV BIRAKANI ÜYE YAPIYORLAR”

“AKP il-ilçe teşkilatları arasında en çok üye sayısına ulaşma yönünde bir rekabet var” diyen Tanal, şöyle devam etti:

*Bu yüzden önüne geleni, iş için CV’sini bırakanı, kimlik bilgilerine ulaşılanı üye olarak kaydedebilirler.

*Uyanık olalım, belli aralıklarla E-Devlet’ten parti üyeliğini sorgulayalım.

*Artık son dönemlerini yaşayan, ilk seçimde yenilgiye uğrayacak, metal yorgunu bir partiye üye olarak gözükmeyi hiç kimse istemez.

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