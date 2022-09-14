CHP’li Tanal’ın ziyaret ettiği ilkokulu jandarma bastı, veliler ifadeye çağrıldı

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın memleketi Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı Doruç Mahallesi İlkokulu’nda inceleme yapıp, okulun kötü koşullarda olduğu ve ders yapılması gereken saatte kapısına kilit vurulmasıyla ilgili açıklamasının ardından mahalleye jandarma baskını düzenledi, 3 öğrencinin velisi de ifadeye çağrıldı.

Ahmet KAYA

Tanal, önce Akçakale’nin Yeşilyurt Köyü’nde incelemelerde bulunurken, 150 çocuğun taşımalı eğitime bir ay sonra başlanacağının açıklanması nedeniyle okula gidemediğini belirleyip yetkilileri göreve çağırdı.

Ardından da Harran ilçesine bağlı Doruç Mahallesi’ne giden CHP Milletvekili Tanal, mahalledeki çocukların eğitim gördüğü Doruç İlköğretim Okulu’nda incelemelerde bulundu. Ders saatinde okulun kapısının kilitli olmasına tepki gösteren Tanal, okulun lavabosunun kirliliğine, etraftaki çöp yığınına, okul binasının eski yapı olduğuna dikkat çekti.

ÖĞRENCİLER: OKUL İSTİYORUZ

Sınıfa dönüştürülen konteynırları dolaşan Tanal, öğrencilerin sağlıksız koşularda eğitim gördüğünü söyledi. Okul bahçesinde Tanal’la bir araya gelen öğrenciler, “Okul istiyoruz” diyerek Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e seslendi.

JANDARMADAN BASKIN

Tanal’ın incelemede bulunup eksiklerini dile getirdiği okula bugün jandarma tarafından baskın düzenlendi. Baskın sırasında köylüler ile Jandarma arasında tartışmalar yaşandı. Jandarma bazı kişileri araca bindirerek götürdü. Jandarma, bazı vatandaşların video çekmesine de tepki gösterdi.

TANAL’DAN TEPKİ

Görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal şunları belirtti: “Dünkü ziyaretimizden ve bu açıklamamızdan sonra Harran Doruç İlköğretim Okulu, jandarma tarafından basıldı! Velilerin hizmet kusuruna dair görüntü almasını engellemek isteyen İl-ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü yönetimi, jandarmayı devreye koydu. Askerin ilkokulda ne işi var? Suç işliyorsunuz? Derhal Jandarmayı geri çekin.”

3 VELİ İFADEYE ÇAĞRILDI

Akşam saatlerinde bir paylaşımda daha bulunan Tanal, 3 öğrenci velisinin ifadeye çağrıldığını duyurdu. Tanal, konuyla ilgili açıklamasında şöyle dedi:

“Şanlıurfa’ya bağlı Harran Doruç Köyü’ndeki Doruç İlköğretim Okulu meselesinde 3 öğrenci velisi, gecenin bu saatinde jandarma tarafından apar topar ifadeye çağrıldı. Veliler, çocukları için sağlıklı bir okul ortamı oluşturulmasını talep ederek suç mu işledi? Bu saatte ifade kararında amaç korkutmak, sindirmek, gözdağı vermek, nezarette tutmaktır. Derhal bu yanlıştan dönün!”

İlginizi Çekebilir Tanal: Özel tiyatro sanatçılarına yeşil pasaport verilsin