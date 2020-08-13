CHP’li Tarhan: İktidar hazine avcılığına soyundu!

CHP Kocaeli Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Tahsin Tarhan, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün altın ve gümüş bulmak için ihaleye çıkacağını açıkladı. Türkiye ekonomisinin gün geçtikte daha kötüye gittiğini belirten Tarhan, iktidarın altın ve gümüş bulmak için açacağı ihalelerle hazine avcılığına soyunduğunu söyledi. Tarhan ihaleler nedeniyle memlekette satılmadık arazi, dağ ve ovanın kalmayacağını da ifade etti.

TÜRKİYE EKONOMİK ÇÖKÜŞ YAŞIYOR

Türkiye’de işsizlik sayısının her geçen gün arttığını ve ekonominin kötüye gittiğini söyleyen Tarhan, “Türkiye ekonomisi her geçen gün daha da geriliyor. Yeni istihdam üretilemediği gibi mevcut iş gücü de eriyor. Son açıklanan rakamlara göre istihdam edilen kişi sayısı 2 milyon 400 bin azaldı. İşsizlik oranı yüzde 13 seviyesinde. Gerçek işsizlik bu rakamın iki katı. Doların 7.5 lira sınırına dayandığı, Euro’nun 8. 5 lirayı, çeyrek altının ise 830 lirayı geçtiği bir ekonomik çöküş yaşıyor Türkiye. Peki, memleketi bu hale getirenler ne yapıyor?” dedi.



68 İLDE 766 MADEN

Bütün ülkenin büyük bir maden arama kazı sahasına dönüştürüleceğini ifade eden Tarhan, sözlerine şöyle devam etti; “Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 24 Ağustos’tan Eylül sonuna kadar bir dizi maden ihalesi gerçekleştirecek. 68 ilde 766 maden sahası için yapılması öngören ihalelerin yüzde 95’i 4. Grup madenlerle, yani altın ve gümüş aranma faaliyetiyle ilgili. Ekonomiyi çökerten iktidarın altın ve gümüş bulma hırsı ülkeyi topyekün bir şekilde harabeye çevirecek. Bu kadar fazla sahada maden arama ruhsatının verilmesi doğal dengede tamiri imkansız yaralar açacaktır.”

EKONOMİ BÖYLE DÜZELMEZ

Ekonominin altın aramayla düzeltilemeyeceğini belirten Tarhan, “Tüm ülkeyi parsel parsel, karış karış büyük bir maden arama kazı sahasına dönüştürecek bu girişim karşısında vatandaşlarımızı tepki vermeye davet ediyorum. Doğa yok olursa geleceğimiz de yok olur. Ayrıca ekonomiyi düzeltmenin yolu israfı önlemek, planlama yapıp kaynakları akılcı kullanmaktır. Ekonomi dağlarda altın aranarak düzelmez” ifadelerini kullandı.

DOĞA MAHVOLACAK

Kazdağları’nı ve Cerattepe hatırlatması yapan Tahsin Tarhan açıklamalarını şöyle noktaladı; “Altın ve gümüş bulmak için geniş kapsamlı bir ihale başlattı iktidar. Bu ihaleler gerçekleşirse memlekette satılmadık arazi, dağ ve ova kalmayacak. Doğa mahvolacak. Yeni Kazdağları, yeni Ceratepe felaketleri kapımızda. İktidar ekonomik çöküş karşısında hazine avcılığına soyunuyor. Türkiye’nin ve Türkiye’yi yönetenlerin durumunu yapılacak olan bu ihaleler en acı şekliyle ortaya koyuyor.”