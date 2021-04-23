CHP'li TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyeleri, Birinci Meclis önünde gökyüzüne balon bıraktı

ANKARA (AA) – TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun CHP'li milletvekilleri, Ulus'taki Birinci Meclis önünde gökyüzüne balon bıraktı.

CHP Ankara Milletvekili TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Grup Sözcüsü Yıldırım Kaya ve beraberindeki diğer komisyon üyesi milletvekilleri, Birinci Meclis önünde basın açıklaması yaptı.

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle 23 Nisan coşkusunu buruk yaşadıklarını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"101 yıl önce bir cuma günü Cumhuriyetin kuruluşuna giden ilk adımın atıldığı Birinci TBMM önündeyiz. 101 yıldır coşkuyla kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl ne yazık ki buruk kutluyoruz. Çocuklarımız ellerinde balonlarla, Türk bayraklarıyla, okul bahçelerinde öğretmenleriyle coşuyordu ama pandemi süreci bunun önünde bir engel teşkil etti. Çocuklara sözümüz olsun ki her yıl bayramımızı coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz. Bu balonlar çocukların 23 Nisan coşkusuna katkı sunmak içindir."

Komisyon üyesi Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarken, kısıtlama nedeniyle çocuklar ve gençlerin sokaklarda olmadığını, onlar adına gökyüzüne balon bırakacaklarını söyledi.

Açıklamaların ardından CHP'nin Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeleri, ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı. Üzerinde "Yaşasın 23 Nisan" yazılı bez pankartın asılı olduğu balonlar rüzgar nedeniyle Birinci Meclis önündeki ağacın dallarına takıldı.

Komisyon üyeleri daha sonra Birinci Meclis'i gezdi.