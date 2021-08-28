CHP’li Tekin: Eminönü yeniden ilçe olsun

İstanbul’un Tarihi Yarımadasında bulunan, turizmin ve ekonominin gözbebeği olan Eminönü kaderine terk edilmiş durumda… Semtin yok sayıldığını ve göçmenlere terk edildiğini söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Eminönü’nün tekrar ilçe olması için çağrıda bulundu. Tekin, önümüzdeki dönemde konuya ilişkin Meclis’e bir teklif sunacaklarını da belirtti.

Batuhan SERİM

Tarihi Yarımada’da bulunan semt, 2008 yılında ilçe statüsünden çıkarılmış ve Fatih ilçesine bağlanmıştı. İstanbul’un hatta Türkiye’nin turizm ve ekonomi merkezlerinden olan Eminönü, adeta göçmenlerin yaşadığı bir semt haline geldi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, konuyu TBMM’ye taşıyor.

“GÖÇMENLERE VE MÜLTECİLERE TERK EDİLMİŞ BİR İLÇE HALİNE GELDİ”

Eminönü’nün, “Tecrit edilmiş, yok sayılmış, göçmenlere ve mültecilere terk edilmiş bir ilçe haline geldiğini” ifade eden Tekin, “Tamamı Arap coğrafyasından, Afrika coğrafyasından, Asya coğrafyasından gelen insanlar var. Yerleşik hale geldiler. Şu semtin tarihine bakın, İstanbul’un en seçkin ailelerinin oturduğu yerdi. Niçin böyle yapıldı? Sadece, ‘bir belediyeyi kaybedeceğiz’ uğruna bir ilçe ve bir tarih yok sayıldı. Gelin, Eminönü’nü tekrar ilçe yapalım” çağrısında bulundu.

Tekin, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, semtin yeniden ilçe olması için Meclis’e teklif götüreceklerini söyledi.

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