CHP’li Toprak: Atılan taş ürkütülen kurbağaya değmez

147 bin 256 gayrimenkul sahibini etkileyecek olan Değerli Konut Vergisi (DKV) için mükelleflere tebligatlar jet hızı ile gönderiliyor. 5 Aralık’ta TBMM’den geçen ve 7 Aralık’ta onaylanıp yürürlüğe giren yasa için “Verginizi ödeyin” tebligatları yapılıyor. CHP, 5 milyon liradan fazla değeri olan konutu bulunanların binde 3-10 arasında vergi ödemesini öngören yasa için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) iptal davası açacak. Bu vergiden yıllık 2.5 milyar lira gelir bekleniyor.

SERMAYE KAÇAR

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, “77 yıl önceki varlık vergisinin adını değiştirip DKV yaptılar. Atılan taş ürkütülen kurbağaya değmeyecek. 2.5 milyar vergi toplamaya çalışılırken, yabancı sermayede güvensizlik doğacak. AYM’ye iptal davası açacağız, Emlak Vergisi alınan konuta ikinci vergi geliyor. Bu Anayasa’ya aykırı” dedi.

Toprak şunları söyledi:

“Varlık vergisi, 11 Kasım 1942’de çıktı, 16 ay yürürlükte kaldı ve hatadan dönüldü. Şimdi de gece yarısı kanun çıkartılıp, benzer biçimde şu kadar yeni vergi diye hüküm getiriliyor. Asıl sakıncası ülkeyi baltalayacak olması. İktidar kendi ayağına kurşun sıkıyor. Yabancı sermaye böyle bir ülkeye gelmez. Güvensizlik doğar ve ‘Bir gece bana da yeni bir şeyler getirirler’ diye kaçar. Bankalarda dövizi bulunan tedirgin olur, parasını alır götürür, sermaye kaçar, finans sektöründe sorun doğar.”

5 Aralık 2019’da TBMM’den geçen Dijital Hizmet Vergisi Kanunu’na DKV de eklenmişti. Buna göre, mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5 milyon lira üzerinde olanlar DKV’ye tabi tutuldu. 5-7.5 milyona kadar binde 3, 7.5-10 milyon arasına binde 6 ve 10 milyon liradan fazla değerde gayrimenkulü olanlara da binde 10 oranında vergi getirildi.

ASLAN PAYI İSTANBUL’DAN

DKV 147 bin 256 mülk sahibini etkiliyor. Değeri 5 milyon lira ve daha yüksek olan konutun 121 bin 42’si İstanbul’da bulunuyor. Beykoz’da 27 bin 847 adet, Beşiktaş’ta 19 bin 177 adet, Sarıyer’de 16 bin 992 adet, Üsküdar’da 8 bin 545 adet, Bakırköy’de 7 bin 105 adet, Kadıköy’de ise 5 bin 891 adet değerli gayrimenkul var. İstanbul’u 11 bin 38 konutla Muğla, 8 bin 118 konutla İzmir, 2 bin 15 konutla Antalya, bin 41 konutla da Ankara izliyor.

VARLIK VERGİSİNDEN 114 BİN KİŞİ ETKİLENDİ

“Devletçilik” politikası gereği 11 Kasım 1942’de varlık vergisi kanunu çıkarıldı. Vergiyi belirlemek üzere servet tespit komisyonları kuruldu. Komisyon kararlarına karşı itiraz yolu kapatıldı. Vergiyi ödemeyenlerin malları haczedilerek icra yoluyla satılacak ve ödemeyenler, bedenen çalışmak üzere kamplara gönderilecekti. Vergi, 3 bin 877’si azınlıklardan olmak üzere 114 bin kişiyi etkiledi.

Vergiyi ödemeyen ve tümü azınlıklardan olan 1229 kişi çalışmak üzere Erzurum Aşkale’ye yollandı. Ancak büyük tepkiler üzerine 16 ay sonra yasa iptal edildi. Tahsil edilmemiş borçlar silindi. Aşkale’ye sürgün edilenler 10 aylık esaretten sonra evlerine dönebildi.