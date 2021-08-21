CHP’li Toprak’tan iktidara sert tepki: İkiyüzlülüktür

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, “İktidarın, hak ve özgürlükler katledilirken ‘Taliban değişti’ deyip tanıma yarışına girmesi ikiyüzlülüktür” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, iktidarın Taliban’a yaklaşımını eleştirdi.

“AFGANİSTAN’DA AĞIR BİR İNSANİ DRAM YAŞANIYOR”

“Afganistan’da ağır bir insani dram yaşanıyor. İslam adına kadın-erkek ve çocuklar işkenceye maruz kalıyor” diyen Toprak, “İktidarın, hak ve özgürlükler katledilirken ‘Taliban değişti’ deyip tanıma yarışına girmesi ikiyüzlülüktür!” ifadelerini kullandı.

“PENŞİR’DEKİ DİRENİŞ DESTEKLENMELİDİR”

“Afgan halkının kurtuluşu kendi mücadelesiyle olacaktır” diyen Toprak, “Penşir’deki direniş önemlidir” şeklinde konuştu. Toprak, “Ülkenin kurtuluşu Afgan halkının vatanına, hak ve özgürlüklerine sahip çıkma mücadelesiyle olacaktır. Bağımsızlık için Kuzey İttifakı’nın Penşir’deki direnişi önemlidir ve desteklenmelidir” diye ekledi.

“EGEMEN GÜÇLERİN AMACI 3 TRİLYON DOLARLIK YERALTI ZENGİNLİĞİ”

CHP’li Toprak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda “30 yıldır Taliban ile savaşan egemen güçler, şimdi Taliban’dan pay kapma peşinde! Yıllardır Afganistan’daki zulme ve şimdi ülkeyi Taliban’a terk ederek insanlık dramına göz yuman egemen güçlerin amacı ülkenin 3 trilyon dolarlık yeraltı zenginliğinden vahşice pay kapmaktır!” ifadelerini kullandı.

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