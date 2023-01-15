CHP’li Torun: ‘Kanal İstanbul’ dediniz 800 bin fark yediniz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2023 yılına ait bütçe kanun teklifi görüşmeleri Kanal İstanbul tartışmasıyla başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u, “Parti programınızda ‘Belediye alanlarında düzenleme yapmadan önce belediyelere danışılması ilkemiz olacak’ diyorsunuz. Peki bu projeyi yapmadan önce İstanbul Büyükşehir Belediyemize danıştınız mı? Kanal İstanbul vaadi verdiğiniz son yerel seçimde 800 bin fark yediniz. İstanbul halkı 800 bin oy farkıyla Kanal İstanbul’a ‘hayır’ dedi” sözleriyle eleştirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2023 yılına ilişkin bütçe kanun teklifi görüşmeleri sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bakanlığın İLBANK ve Bakanlık tarafından kredi, hibe ve destek konusunda ayrımcılık yaptığını ifade ederek, İLBANK’ın 2021 yılı faaliyet raporundaki verileri paylaştı.

Torun, “191 belediye projesi yüzde 100 hibe ile bitirilmiş. Bu 191 projenin 188’i yani yüzde 98,4’ü Cumhur İttifakı ve kayyum belediyelerine ait. CHP’li belediyelerin oranı ise sadece yüzde 1. Buradan iktidar belediyelerinin projelerine aktarılan kaynak 333 milyon lira” dedi. Torun, şunları söyledi.

BELEDİYELERİMİZE VERİLEN KATKI, KREDİ DAHİL YÜZDE 5 BİLE DEĞİL

* Sadece Konya ve Trabzon’daki iktidar belediyelerinin işlerine ayrılan kaynak, bizim 248 belediyemizden 1,5 kat daha fazla. Örneğin; İstanbul’da 14 belediye projesine 126 milyon lira destek verilmiş. Bunların tamamı AK Parti belediyesi. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ve 14 ilçe belediyemize tek kuruş kaynak sağlanmamış.

* Ayrıca yüzde 100 hibe ve yüzde 100 kredi desteği verilen projelerin toplamına bakıyoruz. 2021’de 438 iş bu şekilde bitirilmiş. Bunlardan yüzde 95’i yine Cumhur İttifakı ve kayyum belediyelerine ait. Ülke nüfusunun yarısından fazlasını yöneten belediyelerimize verilen katkı ise kredi dahil yüzde 5 bile değil. Hani Necip Fazıl diyor ya ‘Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa…’

* Şimdi İLBANK’ın bütçesini artırıyorsunuz. Biliyoruz ki bu bütçeden de belediyelere hakkaniyetli bir paylaşım çıkmayacak ve yine iktidar belediyelerine aktarılacak. ‘2019’dan 2020 sonuna kadar belediyelere 432 milyon TL nakdi yardım yaptık’ diyorsunuz. Bakanlığınız, 2019-2021 arasında 994 belediyeye, 2 bin 628 araç yardımında bulunmuş. Bu araçların yüzde 97’si Cumhur İttifakı ve kayyum belediyelerine gönderilmiş. Bu da yetmemiş gibi 5 araç da saraya gönderilmiş. Bizim belediyelerimize sadece yüzde 3’lük yardım yapılmış.

TALEPLERİMİZ REDDEDİLİYOR

* Belediyelerimiz 2019 yerel seçimlerinden bu yana Bakanlığınıza 331, İLBANK’a 484 talepte bulundu. Bu talepler arasında hibe, kredi, proje desteği gibi talepler var. Taleplerin 318’i, yani yüzde 70’e yakını ya reddedildi ya da bekletiliyor. Belediyelerimiz bu süre içinde Bakanlıktan 331 talepte bulundu. Bu taleplerin 297’si yani yüzde 90’ı ya reddedildi ya da şu an onay bekliyor. Bu tablo gerçekten acı bir tablodur.

DAHA MALİYETİ BİLE HESAPLAYAMADINIZ

* Milletin hayrına olmayan ne varsa onu yapmakta ısrar ediyorsunuz. Bir Kanal İstanbul Projesi’dir tutturdunuz. Aklıselim olan herkesin karşı çıktığı bu projeye, sadece bir kişinin hayali olduğu için mecburen sahip çıkıyorsunuz. Ama ihalelere girecek kimseyi bulamayıp, mecburen iptal ediyorsunuz.

* Daha projenin maliyetini bile hesaplayamadınız. Geçmişte Kanal İstanbul’un maliyeti 125 milyar lira denildiğinde saldırıya geçtiniz. Genel Başkanınız, 18 Ocak 2020’de çıktı, ‘Kanal İstanbul’un inşa maliyeti 75 milyar lira olarak hesaplanıyor’ dedi. Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanınız kısa bir süre sonra çıktı 15 milyar dolar yani şu anki kurla 279 milyar lira maliyet hesapladık dedi.

* Yine aynı Ulaştırma Bakanı geçen ay çıktı, ‘Kanal İstanbul’un maliyeti 20 milyar doları bulacak’ dedi. Yani bugünün döviz kuruyla, 372 milyar TL maliyet açıkladı. 2 sene önce 125 milyar lirayı eleştirenler, şimdi 372 milyar lira maliyet hesaplar hale geldi. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin.

İSTANBUL HALKI, 800 BİN OY FARKIYLA HAYIR DEDİ

* Sizin kendi parti programınızda, ‘Belediye alanlarında düzenleme yapmadan önce belediyelere danışılması ilkemiz olacak’ diyorsunuz. Peki bu projeyi yapmadan önce İstanbul Büyükşehir Belediyemize danıştınız mı? Bırakın danışmayı, siz Kanal İstanbul’u eleştirdi diye sayın Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma bile başlattınız. Çıktınız, gerçekten vatandaşla alay eder gibi, ‘Kanal İstanbul, Cumhurbaşkanımızın milletimize sorduğu, milletin de onay verdiği bir projedir’ dediniz. İstanbul halkının böyle bir onaydan haberi yok ama ben şunu söylemek isterim. Bir onay arıyorsanız, şunu bilmeniz lazım, Kanal İstanbul vaadi verdiğiniz son yerel seçimde 800 bin fark yediniz. İstanbul halkı 800 bin oy farkıyla Kanal İstanbul’a ‘hayır’ dedi.