CHP’li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Bu karar üzerine CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Evren Özalkuş’un sunduğu TELE 1 Ana Haber bültenine bağlandı. Özalkuş’un sorularını yanıtlayan Torun, “Seçimle alamadıkları belediyelerimizi, saray darbesiyle almaya çalışıyorlar. Vatandaş bunun farkında. Hukuksuzluktur, adaletsizliktir. Bunu kabul etmiyoruz.” ifadelerini kullandı. Tele1'e destek olmak için:
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Anasayfa Alaturka Online CHP’li Torun: Seçimle alamadıkları belediyelerimizi saray darbesi ile almaya çalışıyorlar!