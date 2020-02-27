CHP’li Torun: Seçimle alamadıkları belediyelerimizi saray darbesi ile almaya çalışıyorlar!





CHP’li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Bu karar üzerine CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Evren Özalkuş’un sunduğu TELE 1 Ana Haber bültenine bağlandı. Özalkuş’un sorularını yanıtlayan Torun, “Seçimle alamadıkları belediyelerimizi, saray darbesiyle almaya çalışıyorlar. Vatandaş bunun farkında. Hukuksuzluktur, adaletsizliktir. Bunu kabul etmiyoruz.” ifadelerini kullandı. Tele1'e destek olmak için:

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