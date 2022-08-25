CHP’li Torun’dan fındık tepkisi: Bu zamana kadar aklınız neredeydi?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, iktidarın fındık üreticisini mağdur etmeye devam ettiğini, 54 lira olarak açıklanan alım fiyatının serbest piyasada 43 lira civarına düştüğünü belirti.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

*İktidar fındık üreticisine yalan söylemeye, üreticiyi kandırmaya ve mağdur etmeye devam ediyor.

*Daha önce Erdoğan’ın 54 lira olarak açıkladığı alım fiyatı kandırmaca çıkmış, Toprak Mahsulleri Ofisi bir gün sonra fiyatın 52 lira olduğunu açıklamıştı. Şimdi serbest piyasadaki fiyatlar 43 lira civarına düştü.

ALIM YERİ SAYISI AZ, RANDEVULAR KASIMA UZADI

*Hasat başlamadan uyardık, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin alım yeri sayıları yetersiz, bu sayıları artırın, üreticiyi mağdur etmeyin dedik ama dinlemediler.

*Şu anda Ordu merkezde sadece bir alım yeri var. Randevular kasıma kadar uzatılıyor. Zaten borçlu olan üretici kasıma kadar nasıl bekleyecek?

*Toprak Mahsulleri Ofisi’ne fındığını satamayan üretici mecburen serbest piyasaya yöneliyor. Yani üretici serbest piyasaya mahkûm ediliyor. Ve üretici ile tüccar karşı karşıya getiriliyor. Soruyoruz, buna ne hakkınız var?

*Hal böyleyken iktidarın hala üreticinin yanındaymış gibi görünmeye çalışması tam bir samimiyetsizlikten ibarettir.

HİLMİ GÜLER’E YANIT: BU ZAMANA KADAR NEREDEYDİNİZ?

*Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler de çıkmış, ‘Fındık piyasasını aşağıya çekmek isteyen unsurlar var. Fındığı birkaç spekülatörün insafına bırakamayız. Ordu’nun fındığı için savaş açacağım’ demiş.

*Sayın Güler, yıllarca iktidar partisinden milletvekilliği ve bakanlık görevlerinde bulundunuz, 3,5 yıldır da büyükşehir belediye başkanlığı yapıyorsunuz.

*Partinizin 20 yıllık iktidarının sonunda çıkmış, üreticinin mağduriyetini anlatıyorsunuz. O zaman size sorarlar: Bu zamana kadar aklınız neredeydi? Elinizden tutan mı vardı? Niye üreticinin yanında durmadınız, niye mağduriyetleri engellemediniz?

SİZİN AÇACAĞINIZ SAVAŞTAN ÜRETİCİYE FAYDA GELMEZ

*Muhalefet temsilcisi gibi yapılması gerekenleri söylüyorsunuz ama sizin şikâyet etme hakkınız yok, siz icra makamındasınız.

*Yabancı bir tekel firmaya milyonlarca dolar teşvik veren sizin iktidarınız değil mi? O zaman niye ses çıkarmadınız? Fındık üreticisi bu yabancı tekellerin insafına bırakılırken, fındığı biz üretip fiyatını onlar belirlerken neredeydiniz?

*Eğer bugün üretici her ne sebepten olursa olsun bir mağduriyet yaşıyorsa bunun tek sorumlusu 20 yıldır ülkeyi yöneten iktidarınızdır. Sizin açacağınız savaştan üreticiye fayda gelmez.

İlginizi Çekebilir Trabzon’da fındık alımında ‘kurutma’ rötarı; sahil yolu harman oldu