CHP’li Turan Aydoğan Ekrem İmamoğlu’na Gönderilen O Maili Hatırlatınca Meclis Karıştı!

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Turan Aydoğan TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Sedat Peker’i hedef aldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na gönderilen maili de hatırlatan Turan Aydoğan “13 gün boyunca savcılık ve bakanlık bir işlem yapmadı” dedi. Turan Aydoğan “Majestelerinin yargısı budur işte” deyince Meclis karıştı.

AKP’li sıralardan tepkiler yükseldi. Meclis’te tartışma çıktı.

CHP’li Turan Aydoğan af yasa teklifini eleştirdiği konuşmasında “Sizin yarattığınız sorunların telafisi için yola çıktık biz. Neredeydiniz? MHP’nin 2-3 maddelik teklifi vardı. Feti Yıldız komisyona gelip bu ne olacak dediğinde komisyon başkanı uzlaşacağız dedi. Gazetecileri kapsam dışında bırakacaksınız. Fikir söyleyenleri kapsam dışı bırakacaksınız. FETÖ’nün 1 numaralı finansörü sarayın uçağında gezecek. Sonra bizim önümüze geleceksiniz devleti soyanları kurtarmak için yaptığınız yasayı da barış yasası diye sunacaksınız. O soygunları yazan gazeteciyi kitabı çıkmadan içeri attınız” ifadelerini kullandı.

Turan Aydoğan “Toplum önünde artık azınlıktasınız. Baskınız artsa da toplum sizi görüyor, gereğini yapacaktır” dedi.

Turan Aydoğan tartışma sonrası bir kez daha kürsüye geldi. Meclis Başkanvekili Levent Gök Turan Aydoğan’ı tartışmanın uzamaması için uyardı.

Turan tekrar geldiği kürsüde şunları kaydetti:

Majestelerinin yargısı ifadesini yargının bağımsızlığının engellendiği halinin anlamına gelir. Osman Kavala davasında, Rahip Brunson davasında Sayın Cumhurbaşkanı’nın ağzından çıkmıştır. Bu kadar siyasallaşmış yargıya ben majestelerinin yargısı demeyeceğim de bağımsız ve tarafsız yargı mı diyeceğim. Yalancı ifadesi bu meclis çatısı altında kullanılacak bir ifade değildir.

AV. TURAN AYDOĞAN KİMDİR?

Av. Turan Aydoğan 05 Mayıs 1964’te Torul’da doğdu.

Baba adı Etem, anne adı Ayşe’dir. İlk ve Orta öğrenimini Trabzon’da tamamladı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1987 yılında bitirdi. Bir süre özel sektörde profesyonel yöneticilik yaptıktan sonra serbest avukatlık mesleğine İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak devam etti.

İstanbul Bahçelievler İlçesi’nde Cumhuriyet Halk Partisi saflarında siyasete atıldı. Parti içerisinde çeşitli yönetimsel görevlerin yanı sıra Hukuk Komisyonu Üyeliği ve Başkanlığı, Anayasa ve Hukuk Komisyonu Başkanlığı, Seçim Eğitim Komisyonu Üyeliği ve Başkanlığı, CHP’yi temsilen çeşitli dönemlerde Seçim Kurulu Asil Üyeliği ve Kurultay delegeliği görevlerini üstlendi.

2012 yılından beri CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği görevi devam ederken, 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde 27. Dönem İstanbul Milletvekili olarak seçildi.

TBMM Adalet Komisyonu Üyesidir.

Orta derecede İngilizce ve Almanca bilen Aydoğan, evli ve 2 çocuk babasıdır.