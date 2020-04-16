CHP’li Turan Aydoğan Meclis’te AKP’li Milletvekilleriyle Çok Sert Tartıştı!

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan TBMM Genel Kurulu’nda konuştu.

Turan Aydoğan Atatürk Havalima’nın iki pistinin yıkıldığını belirterek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yaklaşık 1 ay önce burasının sahra hastanesi yapılması önerisinde bulunduğunu hatırlattı.

Turan Aydoğan Ekrem İmamoğlu’nun önerilerini hükümetin kulak arkası ettiğini dile getirerek “Sonra Sayın Cumhurbaşkanı çıktı, bir açıklama yaptı, dedi ki: “Yeşilköy’de 1 sahra hastanesi, 1 sahra hastanesi de Sancaktepe tarafında kuracağız” dedi. Biz de zannettik ki bizim önerimize göre Atatürk Havalimanının bu kullanılabilir alanları sahra hastanesi olarak kullanılacak. Sonra ortaya çıktı ki sizin bir yandaş firmanız var, ona verilmiş. Atatürk Havalimanının hemen yanında aslında daha önce hastane yapılmak istenen bir yer var, orayı hastane yapmak üzere veriyorsunuz, sahra hastanesi değil, bildiğiniz bina dikeceksiniz. Sonra ondan da vazgeçtiniz, geldiniz, Atatürk Havalimanının 2 güzide pistini kazıdınız, yıktınız, beton döktünüz, demir döktünüz, mahvettiniz” ifadelerini kullandı.

Kırmızıyı görmüş boğa gibisiniz. Yakasını bırakın, yakasını bırakın kardeşim milletin malının. Ne işiniz var? İmarsız, ruhsatsız yapılanma yasağı olan bir belgeye, kimseye sormadan yıkıyorsunuz, döküyorsunuz, kendi kendinize iş yapıyorsunuz. Oraya hastane yapacaksınız, kalıcı bina yapacaksınız, adına da sahra hastanesi diyorsunuz. Ya, var olan binaları niye kullanmadınız kardeşim, ne derdiniz var Atatürk Hava Limanı’yla? Kime sordunuz kardeşim? Kime sordunuz, kimin haberi var? Hangi kurumdan geçti? Orası 1/100.000’lik hâlâ havalimanı olarak geçiyor.

“Kime sordunuz?” diye soran Turan Aydoğan AKP milletvekilleri Zülfü Demirbağ , Yılmaz Tunç ve Eyüp Özsoy ile tartıştı.

Zülfü Demirbağ “Sana mı soracağız?” deyince Turan Aydoğan “Bana soracaksın, ben o bölgenin milletvekiliyim” diye cevap verdi.

Turan Aydoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

Siz Sabiha Gökçen Havalimanı’na on yıldır bir pist yapamadınız, on yıldır, uçaklar kaza yapıyor orada. 2 tane güzide pisti yıkıyorsunuz. Nedir derdiniz kardeşim! (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Orası depremde, salgında, herhangi bir olağanüstü hâlde İstanbul halkının kullanabileceği alandır, tek alandır. Orası güzide bir havalimanıdır. Memnuniyet anketinde dünyada birinci çıkmış havalimanıdır.

Bunu yapanlar Türk Ceza Kanunu’nun 152’nci maddesine ve 184’üncü maddesine göre yargılanacaklardır kardeşim!

TURAN AYDOĞAN KİMDİR?

Av. Turan Aydoğan 05 Mayıs 1964’te Torul’da doğdu. Baba adı Etem, anne adı Ayşe’dir.

İlk ve Orta öğrenimini Trabzon’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1987 yılında bitirdi.

Bir süre özel sektörde profesyonel yöneticilik yaptıktan sonra serbest avukatlık mesleğine İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak devam etti. 2012 yılından beri CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği görevi devam ederken, 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde 27. Dönem İstanbul Milletvekili olarak seçildi.

Orta derecede İngilizce ve Almanca bilen Aydoğan, evli ve 2 çocuk babasıdır.