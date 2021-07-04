CHP’li Türeli’den şok açıklama! ‘Vatandaşın parasına çökecekler!’





24. Dönem CHP İzmir Milletvekili, CHP Ekonomi Masası TV'de çarpıcı açıklamalarda bulundu. İktidar tarafınan yapılan zamlara değinen Türeli enflasyonu yukarı doğru çekeceğini üretici fiyatlarının çok ciddi artmasıyla bunun zaman içerisinde tüketici fiyatlarına yansıyarak dar gelirli insanları zor günlerin beklediğini söyledi. Kanal İstanbul projesine de değinen Türeli 'rant projesi' olduğunu ve ülkenin hiç bir şekilde ihtiyacının olmadığını söyledi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join