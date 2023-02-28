CHP’li Tüzün: Beşiktaş kurtuldu, darısı Türkiye’nin başına

6 Şubat depremleri sonrası, büyük felaketin yaralarını sarmak, yapılacak yardım ve çalışmaları koordine etmek üzere bölgede görevlendirilen CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Kızılay’ın Ahbap’a ve Türk Eczacılar Birliği’ne çadır satmış olmasına tepki göstererek, deprem sonrası AFAD’ın, Kızılay’daki çadırlara belki de el koyması gerekirken, Kızılay’ın yine işi ticarete döktüğünü söyledi.

“İHTİYAÇLARI BELİRLEYEREK GÖNDERMEYE ÇALIŞTIK”

CHP Bilecik İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda, deprem bölgesi için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Bilecik Belediyesi Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, itfaiye ekiplerinin Valilik ve AFAD koordinasyonu ile gidecekleri şehrin belirlenmesinin akabinde ekiplerin bölgeye hızlıca intikal ettiğini ve ayaklarının tozu ile ilk saatlerden itibaren arama kurtarma çalışmalarına katıldığını söyledi.

Başkan Subaşı, “Yardımlarımızı gönderirken gerek bölgedeki ekiplerimizle iletişime geçerek gerekse bölgeye giderek bizzat yaptığımız tespitlerle oradaki vatandaşlarımızın öncelikli ihtiyaçlarını belirleyerek göndermeye özen gösterdik. Bu sayede yapılan yardımların israfının ve ekiplerimizi boş yere meşgul etmesinin önüne geçtik. Bugüne kadar gönderdiğimiz her aracın doğrudan depremzedelere ulaştığından dolayı da çok mutlu olduk” dedi.

“YAPILAN YARDIMLARLA MAĞDURİYETLERİ EN AZA İNDİRMEYE ÇALIŞTIK”

CHP Genel Merkezi tarafından bölge halkına yardımların en hızlı ve güvenli şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla Yardım Koordinasyon Başkanı olarak seçilen CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün de hem CHP’li belediyeler hem de Genel Merkez koordinasyonunda yapılan yardımlar hakkında bilgi verdi.

Tüzün, “218 belediyemiz tarafından 8 bin 63 araç ve 23 bin 64 personel bölgeye sevk edilmiştir. Araçlar arasında tam teçhizatlı arama kurtarma araçları, iş makinaları, transfer otobüsleri, itfaiye, sağlık ve cenaze araçları ile insani yardım malzemelerini taşıyan araçlar bölgeye gönderildi. Bunun dışında toplamda 6 bin 436 TIR, 4 uçak, 6 gemi, 2 vapur ve 2 tren vagonu afet bölgesine gönderildi. Ayrıca günlük 710 bin öğün kapasiteli 142 mobil mutfak, 760 bin kapasiteli 153 ikram aracı, 140 bin ekmek kapasiteli 6 mobil fırın bölgede hizmet yaptı. Bununla birlikte 2 milyon 859 bin battaniye, 248 bin 752 ısıtıcı ve soba, 36 bin 715 çadır, 955 konteyner, bin 594 mobil tuvalet ve duş, 4 milyon 131 bin hijyen paketi ve 2 bin 25 adet de jeneratör deprem bölgesine gönderildi” şeklinde konuştu.

“YARDIMA MUHTAÇ KURUMUN BİRİ AFAD DİĞERİ KIZILAY”

Tüzün, AFAD’ın Kızılay’dan çadır almadığını, 2020 yılında çadır alımı için açılan ihaleyi yandaş bir şirkete verildiğini belirterek şunları söyledi:

“Türkiye’de yardım yapmak adına kurulan iki tane kuruluş var. Yasalarla ve Anayasa’yla bütünleşmiş. Türkiye’de yardım için kurulmuş ancak yardıma ihtiyacı olan kurumun biri AFAD, diğeri Kızılay. Yardım etmesi gerekirken şu anda yardıma muhtaç duruma düşmüş iki tane kuruluş var. Peki bunları kim yönetiyor, kimler yönetiyor?

AFAD bildiğiniz üzere İçişleri Bakanlığı’na bağlı bir kuruluş. Peki Kızılay? Sizlerin 10 lira, 5 lira nakdi, ayni yardım yaptığınız Kızılay’ın genel durumunu bir değerlendirmek istiyorum. Kızılay Genel Müdürü’ne diyoruz, sadece deniyor ama Kızılay’ın içerisinde 12 tane ayrı şirket var. 12 ayrı şirketin genel müdürü var. 12 ayrı şirketin yönetim kurulu var. 12 ayrı şirketten maaş alanlar var.

Kızılay’a bağlı Çadır Üretim Tesisi A.Ş.’nin Genel Müdürü ile bizzat konuşmuş insan olarak söylüyorum. Kendisini aradım, ‘2020 yılında İzmir depreminden sonra Kızılay’a bağlı iki tane çadır üretim tesisi var. Bu tesisler çalışıyor mu?’ dedim. Yüzde 10, yüzde 20 rantabl bir şekilde çalıştığını söyledi. 2020-2023 arası depreme kadar bu tesisler AFAD’a bir tane çadır satmadığını genel müdür söylüyor.”

“TÜRKİYE’DE ÇÜRÜMÜŞLÜĞÜN NE HALE GELDİĞİNİ GÖRMÜŞ OLDUK”

AFAD Genel Müdürlüğü’nün, İzmir depreminden sonra bir tek çadır siparişi Kızılay’a vermediğini ve bir tane çadır Kızılay’dan almadığını vurgulayan Tüzün, “Peki ne yapmış AFAD Genel Müdürlüğü? 2020 yılının Kasım ayında bir ihale yapmış, çadır ihalesi. Bu ihaleye Kızılay da katılmış fakat, AFAD Genel Müdürlüğü almış olduğu karar gereğince yandaş bir şirkete bu ihaleyi vermiş 2020 Kasım ayında. Bu ihaleyi alan yandaş şirket depremin olduğu güne kadar bir tek çadır teslim etmemiş. Deprem gününden bugüne kadar çadır teslim etti mi etmedi mi meçhuldür. Üç yıl süre ile Kızılay’dan AFAD’a bir tek çadır üretimi yapılmamış. Orada iki tane tesis boş duruyor, iki tane tesislerin çalışanlarına maaşları veriliyor ama maalesef Kızılay Çadır Üretim Tesisi, AFAD’a bir tek çadır satmıyor. Peki depremden sonra ne oluyor? İşte bu şirket anlayışı bir vatandaşı, yurttaşı müşteri görme anlayışı yüzünden AFAD, Kızılay’daki çadırlara belki de el koyması gerekirken, Kızılay yine işi ticari olarak düşünüyor ve elindeki çadırları başta Ahbap ve diğer kuruluşlara satabiliyor. Türkiye’deki çürümüşlüğün Türkiye’deki kokuşmuşluğun ne hale geldiğinin en somut örneğini görmüş oluyoruz” diye konuştu.

“BEŞİKTAŞ KURTULDU DARISI TÜRKİYE’NİN BAŞINA”

Toplantıda basın mensuplarının, Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerinden yükselen ‘Hükümet istifa’ sloganları üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamaları ve Beşiktaş’tan istifası sorulan Milletvekili Tüzün şöyle konuştu:

“Türkiye’de demokrasinin varlığını içine sindiremeyen bir siyasi iktidar ile karşı karşıyayız. Tek adamla karşı karşıyayız. Eğer siz ülkenin Cumhurbaşkanı olarak, AK Parti Genel Başkanı olarak tam caminin dibinde siyaset yapıyorsanız, bunun hakkınız olduğuna inanıyorsanız, bir stadyumda vatandaşlarımız sizin yaptığınız uygulamalardan duyduğu rahatsızlığı istifaya davet ediyorsa buna da saygı duymak zorundasınız. Dünkü Beşiktaş maçı sonrası MHP Lideri Devlet Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden istifa etmiş. Beşiktaş kurtuldu darısı Türkiye’nin başına diyelim.”