55.5 F
Los Angeles
7 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemCHP’li Ünsal: 14 bin 779 kişiye istisnai vatandaşlık verildi

CHP’li Ünsal: 14 bin 779 kişiye istisnai vatandaşlık verildi

Alaturka Online
Alaturka Online

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin 6 Şubat’ta büyük bir deprem felaketi yaşadığı anımsatarak, depremin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen hayatın halen normale dönmediğini söyledi.

“EN AZ 200 BİN KİŞİ ÖLDÜ”

Depremde hayatını kaybedenlere ait gerçek rakamların açıklanmadığını iddia eden Ünsal, “On binlerce insan toprağa verildi. İlk gün söyledim, yine söylüyorum; depremde en az 200 bin kişi hayatını kaybetti.” ifadesini kullandı.

Ünsal, sığınmacılara vatandaşlık verilmesine değinerek, “14 Mayıs’ta seçim yapılacak. Vatandaşlığını satan bir hükümet var. 14 bin 779 kişiye istisnai vatandaşlık verilmiş. Aynı parmak iziyle 9 kimlik alan bir kişi var. Bu ne demek? Seçimlerde 9 kez oy kullanmak demektir.” dedi. (AA)

Gündem
Önceki haber
Karagümrük, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sonraki haber
Onur Yaser Can davasında mütalaa açıklandı: 4 ceza, bir beraat talebi
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,422BeğenenlerBeğen
16,200TakipçilerTakip Et
3,503TakipçilerTakip Et
7,710TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States