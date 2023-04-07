CHP’li Ünsal: 14 bin 779 kişiye istisnai vatandaşlık verildi

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin 6 Şubat’ta büyük bir deprem felaketi yaşadığı anımsatarak, depremin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen hayatın halen normale dönmediğini söyledi.

“EN AZ 200 BİN KİŞİ ÖLDÜ”

Depremde hayatını kaybedenlere ait gerçek rakamların açıklanmadığını iddia eden Ünsal, “On binlerce insan toprağa verildi. İlk gün söyledim, yine söylüyorum; depremde en az 200 bin kişi hayatını kaybetti.” ifadesini kullandı.

Ünsal, sığınmacılara vatandaşlık verilmesine değinerek, “14 Mayıs’ta seçim yapılacak. Vatandaşlığını satan bir hükümet var. 14 bin 779 kişiye istisnai vatandaşlık verilmiş. Aynı parmak iziyle 9 kimlik alan bir kişi var. Bu ne demek? Seçimlerde 9 kez oy kullanmak demektir.” dedi. (AA)