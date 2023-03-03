CHP’li Ünsal: Kızılay iki TIR dolusu giysi sattı

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal Ünsal, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, 17 Ağustos 1999 depreminde askerin sahada olduğunu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk üç gününde ise askerin sahada olmadığını ileri süren Ünsal, 17 Ağustos 1999 depreminde “Sesimi duyan var mı?” diye sorulurken bu durumun son depremle birlikte değiştiğini söyledi.

Ünsal, “Kahramanmaraş’ta yöntem değişti. Enkaz altındaki vatandaşların ‘sesimi duyan yok mu?’ diyen feryatlarını duyduk. Sesini duyan yoktu. Hükümet yoktu, asker yoktu.” dedi.

ÜLKE LİME LİME DÖKÜLÜYOR

Yunanistan’da meydana gelen tren kazasının hemen ardından Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis’in görevinden istifa ettiğini anımsatan Ünsal, “100 bine yakın insan öldü, bir kişi istifa etmedi. Hatta 40’a yakın kişinin hayatını kaybettiği Çorlu tren kazasında dönemin Devlet Demir Yolları Genel Müdürü milletvekili yapıldı.” diye konuştu.

Kızılayın çadır ve battaniye sattığını belirten Ünsal, Kızılayın holding haline geldiğini öne sürerek, “Kızılay 18 Şubat’ta iki TIR dolusu giysi satmış. 18 Şubat’ta iki TIR dolusu giysi sattığının polis tutanağı belgeleri var. 80 ton giysiyi kilosu 0,41 dolardan satmış. Ülke lime lime dökülüyor. ” ifadelerini kullandı. (AA)