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14 Mayıs 2023
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CHP’li vekil açıkladı: Sandık üyesini dövüp Erdoğan’a seri oy basmışlar

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem


Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde toplu şekilde Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan’a oy kullanıldığı görüntüler ortaya çıktı…

Bu görüntüler ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Salıcı, şunları kaydetti:

*Sosyal medyaya yansıyan bu görüntüler Şanlıurfa Harran ilçesi, Minare köyünde çekilmiştir.

*Önce sandık kurulu üyelerimiz darp edilmiş sonra bu görüntüler ortaya çıkmıştır.

*Yetkili avukat arkadaşlarımız ilgili köye yönlendirilmiş ve İlçe Seçim Kurulu’na itiraz edilmiştir.

*Bu arada Şanlıurfa Valisi ve emniyet müdürüne ulaşılamamaktadır. Zatıalileri toplantıdadır.

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