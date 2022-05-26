CHP’li vekil: Çevre Ajansı’na şirket kurma ve koyları, kıyıları işletme yetkisi veriliyor

CHP Muğla Milletvekili Bura Erbay, “Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’na gelen yasa teklifiyle, Çevre Ajansı’na koylar ve sahillerle ilgili tasarruf yetkisi veriliyor. Çevre Ajansı’na şirket kurma ve koyları, kıyıları işletme yetkisi veriliyor. Bu doğru bir uygulama değil” açıklamasında bulundu.

CHP Muğla Milletvekili Bura Erbay, “Muğla’da yine AKP‘nin kirli bir oyunuyla karşı karşıyayız. Muğla’nın koylarını, ormanlarını, doğasını talan etmek için bütün yöntemleri kullanan AKP şimdi de Çevre Ajansı eliyle kıyılarımızı talan etmek istiyor” dedi.

“AKP’nin bütün bu kirli oyunlarına karşı hem sahada hem de adliyelerde hukuk mücadelesi veriyoruz. Koylarımıza, ormanlarımıza, doğamıza sahip çıkıyoruz” diyen Erbay, yaşanan gelişmeyi şöyle aktardı:

* “Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’na gelen yasa teklifiyle, Çevre Ajansı’na koylar ve sahillerle ilgili tasarruf yetkisi veriliyor. Çevre Ajansı’na şirket kurma ve koyları, kıyıları işletme yetkisi veriliyor. Bu doğru bir uygulama değildir.

* Çevre Ajansı eliyle koylarımızın talan edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bütün çevre dostlarına, daha önce AKP’ye oy vermiş yurttaşlarımıza sesleniyorum, bu kirli oyunu görün.”