CHP’li vekil duyurdu: Gri pasaport skandalında 3 kişi tutuklandı

Malatya’da AKP’li Yeşilyurt Belediyesi ile bir dernek arasındaki protokol kapsamında hizmet pasaportu düzenlenerek yurt dışına giden 45 kişiden 43’ünün geri dönmediği ortaya çıkmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, skandal olayla ilgili 3 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Evren DEMİRDAŞ

AKP‘li Yeşilyurt Belediyesi, Eylül 2020’de ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi’ için 45 kişiyi yurt dışına göndermiş, ancak gidenlerden sadece 2 kişi geri dönmüştü. Olayın ortaya çıkmasının ardından İçişleri Bakanlığı soruşturma başlatmıştı.

“BELEDİYE BAŞKANI VE BAŞKAN YARDIMCISI DA TUTUKLANDI”

Gri pasaport skandalıyla ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, olaya karışan 3 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Ağbaba sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin itibarını lekeleyen gri pasaport skandalı yargı eliyle de tescillendi! Organizatör Ersin K. Bingöl, Servi Belediye Başkanı Ali A. ve Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir K. tutuklandı. Skandal 3 kişinin tutuklanmasıyla bitecek nitelikte değil. Tüm sorumlular adalet önünde hesap vermelidir” ifadelerini kullandı.

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