CHP’li vekil: Erdoğan’ı yine yanılttılar

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Reyhanlı Barajı’nın su bendi üzerinden bir video paylaştı. Videoda barajın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle bittiği söylenerek açılışının yapıldığını söyleyen Tokdemir, baraj havzasında su olmadığını, Amik Ovası’ndaki çiftçinin baraj suyunu kullanamadığını ifade etti.

“BARAJ BİTTİ İSE HAVZADA NEDEN SU YOK?”

“2010 yılında temeli atılan, 05.05.2015’te bitirileceği söylenen fakat her zaman olduğu gibi taahhütlerini yerine getirmeyen mevcut iktidar, 3 Ekim 2020 tarihinde şatafatlı bir açılış yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız da telekonferansla katıldı ve barajın bittiğini zannediyor. Her zaman olduğu gibi sayın Cumhurbaşkanını yine yanılttılar” diyen Tokdemir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Baraj setinin üzerindeyiz. Bu baraj bitti ise içinde su havzası nerede? Çobanlarımız koyun otlatıyor. Eğer bittiyse bu barajdan bir dönüm tarlasını sulayan çiftçimiz var mıdır? Yazık; aldatılmak, ihanet edilmek gibi bir şey… Hatay çiftçisine yazık oluyor. Baraj havzasının dolması için Kahramanmaraş’taki Kılavuzlu Barajı’ndan Tahtaköprü Baraj’ımıza, oradan da Karasu’ya oradan da dev kanallarla bu havzaya su iletimi gerekiyor. Baraj havzası dolmadığı gibi insanlarımız Reyhanlı’da baraj varmış gibi düşünüyor. Halbuki bitti denilen barajı çıplak gözlerimizle görüyoruz.

* Buradan iktidara sesleniyoruz: Amik Ovası’nın çiftçisi yer altından derin kuyularla su çekiyor ve ciddi elektrik faturaları karşısında ezim ezim eziliyor. Bir an önce su havzamızı tamamlayalım buraya dev kanallarla sularımız gelsin, toplulaştırma hizmetimiz tamamlansın, ovadaki çiftçimize su verelim. Biz bunun derdindeyiz, günlük kısır siyaset derdinde değiliz. Bu millet ne çektiyse kısır siyasetten çekti. Bizler hizmet istiyoruz. Eğer mevcut iktidar bunu beceremiyorsa yapılacak ilk seçimde Millet İttifakı olarak barajımızı da tamamlarımız, çiftçimize de suyu veririz diyoruz. Açılışı yapılan barajda su yok.

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