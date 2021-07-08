CHP’li vekil Erdoğan’ın her yerden sildirdiği fotoğrafı gösterdi! “ABD’de mahkeme dosyasına girdi!”





CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, bugün TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Avusturya’da gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz ve ABD’de yargılanan Kingston kardeşlerin fotoğrafını gösteren Bekaroğlu, “Kara para aklamak suçundan aranan Sezgin Baran Korkmaz ile Türkiye’de her kesimden, her sektörden, siyasilerden, bürokrasiden, yargıdan, basından ilişki kurmayan neredeyse kimse kalmamış” ifadelerini kullandı. “MAALESEF TBMM DE BU İŞİN İÇİNDE” Dışarıda vergilendirilmemiş paralar Türkiye’ye gelirse vergi araştırması yapılmayacak, burada sisteme girecek. Varlık Barışı özetle bu. Bu para bu kanuna dayanarak geliyor. Gazetecisi, bürokratı, savcısı, siyasetçisi, bakanı hepsi bu işin içinde. Maalesef TBMM de bu işin içinde. Burada bu kanun çıkıyor ve bu kanunla geliyor bu paralar buraya. Varlık Barışı Kanunu Plan ve Bütçe Komisyonu’na geldiği zaman defalarca biz orada sorduk, söyledik; bu paraların kaynağı sorulmak zorundadır. Vergi araştırması yapılamaz, tamam ama hiçbir şekilde soruşturma açılamaz, kaynağı sorulamaz denmemelidir. Ya eroin ticaretinden, insan ticaretinden, kokain ticaretinden, çocuk pornosundan elde edilmişse bu para; hiçbir şekilde kaynağı sorulamayacak! İşte bu kanunlar çıkarıldı Türkiye’de ve bu insanlar bu fotoğraf karelerini oluşturdular, bu paralar Türkiye’ye geldi. Bundan dolayı kredibilitesi tükendi. Şimdi gidiyorlar üçüncü dördüncü derece ülkelerle; Katar’la, Çin’le, Azerbaycan’la, Malezya ile swap anlaşması yapmaya çalışıyorlar. Güya para getirmeye ve milletin gözünü boyamaya çalışıyorlar. “VARLIK BARIŞI İLE TÜRKİYE’YE NE KADAR PARA GELDİ?” Bunu ben dönemin Bakanı’na ve Başbakan Binali Yıldırım’a sordum; Varlık Barışı ile ne kadar para Türkiye’ye geldi. Ne kadarı burada kaldı, ne kadarı tekrar dışarı çıktı? Bunları sordum, Bakan önce görmezden geldi, sonra dedi ki ‘bu para bize gelmiyor, bankalara gidiyor’. O zaman bu bankaların, gümrüğün tabi olduğu Başbakan’a sordum; nereden geldi diye. Hiçbiri ciddi bir şekilde cevap veremedi. “KAÇ TANE KINGSTON VAR, KAÇ TANE SBK?” Şimdi biz bir tek olaydan söz ediyoruz; bir Kingston Kardeşler, Sezgin Baran Korkmaz… Bu kadar mı? Buradan soruyorum; daha kaç tane Kingston Kardeşler var. Kaç tane Kingston’ı Varlık Barışını kullanarak akladık. Kaç tane daha Sezgin Baran Korkmaz var? “TÜRKİYE HUKUK DEVLETİYMİŞ, BASIN VARMIŞ, HÜRMÜŞ; BUNLARIN HEPSİ YALAN!” Ama bunların sonu gelecek; gazete patronlarının büyük çoğunluğu bu karanlık ilişkilerin içinde. Onun için bu fotoğrafı haber yapmıyorlar. Günlerden beri kara parayı konuşuyoruz, Sezgin Baran Korkmaz’ı, gazetecileri, hakimleri, savcıları konuşuyoruz ama bu fotoğrafı hiç kimse haber yapmıyor. Yerin dibine batmamız gerekir. Yargı varmış, Türkiye hukuk devletiymiş, basın varmış, hürmüş; bunların hepsi yalan! Bu kadar kısa bir sürede koca bir ülke büyük bir hayal kırıklığı ile kurumların içinin boşaltılması, çürüme, ahlaki çöküntü, kuralsızlık, hukuksuzluk… Nereye gidiyoruz, bunları kim nasıl toparlayacak? “ORTAKLIĞIN YAKINDA ÇATLAYACAĞINI GÖSTERİYOR” Bunların tek bir çaresi var, normalleşme için seçim gerekiyor. Böyle karanlık ortamlardan seçime giderek bir çıkabilmişiz. Türkiye’nin derhal seçim kararı vermesi gereklidir ve bu iktidar gitmelidir. Bu fotoğrafın haber olması ve hesabının verilmesi gerekiyor. Zaten birbirlerine girdiler, görüyorsunuz. Cumhurbaşkanı’nın Bakanı’nı gayri resmi ortağı savunuyor. Bu, ortaklığın yakında çatlayacağını gösteriyor. Çünkü, bu kadar karanlığı taşıyacak hiçbir ortaklık yoktur.” BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #mehmetbekaroğlu #receptayyiperdoğan #sezginbarankorkmaz #abdmahkeme #erdoğan #haberler #haber #tele1 #halktv