CHP’li vekil Hüseyin Yıldız’dan JES sözü

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Köşk ilçesinde Jeotermal Enerji Santralleri’ne (JES) karşı çadır nöbeti tutan Mezeköy’ü ziyaret etti. Yıldız, vatandaşlara “Yapılacak ilk seçimde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı seçtikten sonra köylülerin izni olmadan JES’ler yapmayacağız” sözünü verdi.

Latif SANSÜR

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Köşk ilçesindeki çeşitli mahalleleri ziyaret ederek, vatandaşın sorunlarını dinledi, partisinin dile getirilen sorunlarla ilgili çözüm önerilerini anlattı.

Mezeköy’de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile acele kamulaştırma yapılan alanda JES sondajı yapılmasına karşı nöbet tutan mahalle sakinlerini ziyaret eden CHP’li Yıldız, verilen kararın yanlış olduğunu dile getirerek vatandaşlara destek verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına seslenen Yıldız, “Küçük fabrika açmak için ÇED raporuna gerek duyuyorsunuz da burada yapılacak kocaman JES için niçin ÇED gereksizdir diyorsunuz. Bunu bir an önce düzeltin. Bütün kurumlara sesleniyorum, Mezeköy’e dokunmayın” çağrısı yaptı.

“SİZE SÖZ VERİYORUM”

Yıldız, bölgedeki yaklaşık 400 hanede yaşayan köylülerin topraklarını satmak istemediğini belirterek şunları söyledi;

* “Yapılacak ilk seçimde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı seçtikten sonra köylülerin izni olmadan JES’ler yapmayacağız.

* Size söz veriyorum, Genel Başkanımızı Cumhurbaşkanı seçtikten sonra köylere zarar veren projeleri hayata geçirmeyeceğiz. Yandaş müteahhitler gelip sizin tarlanıza, bahçenize dokunmayacak.”