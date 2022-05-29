CHP’li vekil jeotermal enerji santralinden çıkan zehirli suyu Bakan Kurum’a sordu

İzmir’in Seferihisar ilçesinin Kavakdere ve Orhanlı köylerinin arasında yer alan jeotermal enerji santralinin zaman zaman yer altından çıkan zehirli deşarj suyunu, yer altına geri basmak yerine, dere yatağına saldığının ileri sürülmesi üzerine CHP Milletvekili Murat Bakan konuyu Meclis gündemine taşıdı.

İzmir’in Seferihisar ilçesinin Kavakdere ve Orhanlı köylerinin arasında yer alan RSC Elektrik Üretim Şirketi’ne ait jeotermal enerji santralinin (JES) zaman zaman yer altından çıkan zehirli deşarj suyunu, yer altına geri basmak yerine, dere yatağına saldığı ileri sürüldü.

Bölge halkı tarafından, derinden çıkan ve içerisinde birçok kimyasal madde bulunduran bu suların yer altına gönderilmesi gerekirken, şirketin son bir yıldır bazen ayda bir, bazen 3 haftada bir bu suları maliyeti azaltmak için santralin yanından geçen dere yatağına salındığı, geçen haftalarda da dere yatağından gökyüzüne buhar yükseldiği ifade edildi. Orhanlı Köyü Derneği’nin sosyal medyada yayınladığı görüntülerde ise, dere yatağından yükselen bu buhar net olarak gözle görüldü.

BAKAN KURUM’A SORU ÖNERGESİ VERDİ

Çevre Komisyonu CHP Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Murat Bakan konuyu Meclis gündemine taşıdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Murat Bakan, önergesinde jeotermal enerji santrali ile ilgili iddiaları sıraladı: “Bölge halkı durumu ilgili kurumlara ve jandarmaya bildirseler de sonuç alamamaktadırlar. Bu durumu jandarmaya bildirdiklerinde ‘Bu bizim görevimiz değil, bununla ilgili bir tutanak tutma yetkimiz yok’ cevabını aldıkları; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bildirdiklerinde ise ‘Hafta sonu mesaimiz yok, hafta içi saldıklarında bizi çağırın’ yanıtı verildiği ifade edilmektedir. Ancak şirketin dere yatağına zehirli su salmasını mesai saatleri dışında yapıldığı ileri sürülmektedir.”

CHP’li Bakan, Murat Kurum’a sordu:

İzmir’in Seferihisar ilçesinin Kavakdere ve Orhanlı köylerinin arasında yer alan RSC Elektrik Üretim Şirketi’ne ait jeotermal enerji santralinin yer altından çıkan zehirli deşarj suyunu, yer altına geri basmak yerine, son bir yıldır bazen ayda bir, bazen 3 haftada bir bu suları maliyeti azaltmak için santralin yanından geçen dere yatağına salındığı ve geçen haftalarda dere yatağından gökyüzüne beyaz buhar yükseldiği iddiasına yönelik bir denetim/inceleme yapılmış mıdır?

Konuyla ilgili bir denetim/inceleme yapıldıysa elde edilen sonuç ne olmuştur? Yapılmadıysa gerekçesi nedir?

Söz konusu şirketin dere yatağına zehirli su salmasını mesai saatleri dışında yaptığı ileri sürülmektedir. Bölge halkının durumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bildirdiğinde “Hafta sonu mesaimiz yok, hafta içi saldıklarında bizi çağırın” yanıtı verildiği ifade edilmektedirler. Konuyla ilgili açıklamanız nedir?