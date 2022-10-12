CHP’li vekil kürsüde çekiçle telefonunu kırdı

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, TBMM Genel Kurulu’nda ‘sansür yasası teklifi’ görüşmesinde söz alarak, kürsüde çekiçle telefonunu kırdı ve gençlere “Eğer buradaki yasa Meclis’ten geçerse, bu telefon artık bu şekilde kırıp atabilirsiniz genç kardeşlerim. Kullanmanıza gerek kalmayacaktır” diye seslendi. Erbay, çekiçle kırdığı telefonu yere attı.

Zekeriya ALBAYRAK

Kamuoyunda ‘sansür yasası’ olarak bilinen, internet medyası ve sosyal medya ile ilgili yeni yaptırımlar öngören kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri sürüyor.

“2023 HAZİRAN’DA O GENÇ KARDEŞLERİM SİZE GEREKEN DERSLERİ VERECEK”

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay teklifi protesto ederken elindeki çekiçle telefonunu kırdı. Erbay, şunları söyledi:

* “Bu yasa gençleri çok ilgilendiriyor. Ben buradan 15-16-17 yaşında ve özellikle 2023’te Türkiye’nin kaderini belirleyecek, 18-19-20 yaşında ilk defa oy kullanacak kardeşlerime seslenmek istiyorum.

* İstediğiniz yere tatile gidemiyorsunuz, istediğiniz yemeği yiyemiyorsunuz, istediğini tableti, kıyafeti alamıyorsunuz. Mutsuzsunuz. Bunun sebebi AKP iktidarı ve peşine takılan MHP. Tek özgürlüğünüz var. Instagram, Youtube, Facebook var. Orada haberleşiyorsunuz.

* Bugün 12 Ekim. Eğer buradaki yasa Meclis’ten geçerse, bu telefon (elindeki çekiçle telefonu kırarak) artık bu şekilde kırıp atabilirsiniz genç kardeşlerim. Kullanmanıza gerek kalmayacaktır. Ama 2023 Haziran’da o genç kardeşlerim size gereken dersleri verecektir.”

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